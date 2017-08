Video/ Spal Udinese (3-2): highlights e gol della partita (Serie A 2017-2018 2^ giornata)

Video Spal Udinese, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

La Spal riesce a vincere al 94' l'incontro con l'Udinese grazie ad un eurogol di Rizzo che ha così deciso la sfida del Mazza che ha riabbracciato questa sera la massima serie dopo ben 49 anni di assenza. Gli uomini di Semplici erano riusciti a passare in vantaggio grazie alle reti di Borriello, a metà primo tempo, e Lazzari, in avvio di ripresa grazie all'intervento decisivo del Var. Nonostante la deludente prova dei friuliani, i ragazzi guidati da Del Neri erano riusciti a riequilibrare l'incontro grazie alle reti di Nuytinck, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e Thereau che ha trasformato con potenza un calcio di rigore assegnato grazie al Var. Il match è iniziato a ritmi piuttosto bassi e per assistere alla prima occasione da rete si è dovuto attendere il 14' quando Lasagna, imbeccato ottimamente in area di rigore da Thereau, ha cercato il gol con una girata che però è terminata di poco fuori dallo specchio. Un pò a sorpresa, al 25' arriva il vantaggio dei padroni di casa che nasce da una punizione battuta velocemente da capitan Mora che, dopo aver subito fallo da Hallfredsson, ha accelerato servendo Borriello in area di rigore il cui tiro di sinistro è stato respinto con un intervento in scivolata da Danilo, il numero 22 si è avventato sulla ribattuta del difensore brasiliano riuscendo a segnare con un perfetto tiro a giro col destro che si è infilato imparabilmente vicino al secondo palo della porta di Scuffet. La rete del numero 22 ha scatenato le vibranti proteste dei friuliani per la battuta un pò particolare del calcio di punizione da Mora che ha riavviato l'azione da terra ma il direttore di gara ha deciso per la regolarità della marcatura. Gli ospiti faticano a reagire e l'unica occasione creata dagli uomini di Del Neri arriva al 32' quando De Paul ha crossato per Lasagna che però ha sprecato malamente deviando con un colpo di testa che è terminato ampiamente fuori dallo specchio. Il primo tempo si è così chiuso con i padroni di casa in vantaggio dopo una prima frazione poco emozionante e decisa finora da bomber Borriello che conferma le sue doti di cannoniere anche davanti al nuovo pubblico.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da Del Neri che ha deciso di mandare in campo Pezzella al posto di Samir. Al 50' è stato però ancora Borriello ad aver l'occasione di raddoppiare quando, imbeccato alla perfezione da un precisa verticalizzazione di Floccari, ha messo incredibilmente fuori con un tiro di punta da dentro l'area di rigore. Al 53' è arrivato il secondo meritato gol dei padroni di casa che però hanno dovuto attendere ben quattro minuti per esultare perchè il direttore di gara Valeri ha voluto sincerarsi personalmente delle immagini prima di assegnare la marcatura a Lazzari. La marcatura è nata da uno stupendo slalom di Schiattarella che è stato fermato all'ultimo da Danilo che però ha involontariamente Lazzari che tutto solo ha segnato a porta vuota. Valeri aveva immediatamente deciso di annullare il gol per una posizione di fuorigioco di Lazzari: l'arbitro ha poi cambiato idea decidendo di convalidare la marcatura perchè l'esterno di casa è stato servito proprio Danilo che stava provando a chiudere l'esterno. Gli ospiti accusano il colpo e rischiano di capitolare nuovamente al 62' quando Viviani, liberato da un gran assist di Borriello, ha tentato un preciso diagonale rasoterra che è terminato fuori di pochissimo. A sorpresa però al 72' gli ospiti hanno riaperto l'incontro quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Fofana, Nuytinck è riucito a segnare con un bel colpo di testa. Gli ospiti, nonostante il gol, faticano ad attaccare a pieno organico ma, quando si attendeva il triplice fischio, è arrivato il pareggio friuliano, provocato da un calcio di rigore assegnato all'87' per un fallo di mano commesso da Viviani, punito dal Var nell'occasione. Dal dischetto del rigore si è presentato Thereau che ha segnato con un potente tiro che si è infilato imparabilmente sotto la traversa. Quando si attendeva ormai solamente il triplice fischio finale, è arrivato a sorpresa il gol che ha deciso la gara al 94' realizzato da Rizzo, entrato proprio un minuto prima al posto di Lazzari. Il centrocampista ha trovato la via del gol con una spettacolare azione personale iniziata accentrandosi dalla sinistra e concludendo con un perfetto tiro di destro a giro che si è infilato imparabilmente vicino al secondo palo. Dopo sette lunghissimi minuti di recupero decisi per il doppio ricorso al Var scelto da Valeri, si è così chiuso questo incontro che ha regalato la prima vittoria stagionale alla Spal che ha già conquistato ben quattro punti solamente in due gare. L'Udinese invece incassa la seconda sconfitta consecutiva, un pessimo avvio per gli uomini di Del Neri anche sotto il punto di vista del gioco espresso questa sera.

