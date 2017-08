Akragas Catania/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas Catania, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Akragas Catania sarà diretta dall'arbitro Matteo Marchetti e, in programma alle ore 20:30 di martedì 29 agosto, è una partita valida per la seconda giornata di Coppa Italia Serie C 2017-2018 girone L. Ricordiamo che si qualificano al turno successivo soltanto le prime classificate di ciascun gruppo, composto da 3 squadre. Insieme ad Akragas e Catania troviamo la Sicula Leonzio, che dopo due partite disputate si ritrova in testa al girone con 3 punti, avendo battuto l'Akragas per 3-1 e perso a Catania 3-2. Gli etnei hanno l'occasione di balzare al comando della classifica battendo il non irresistibile Akragas, ancora fermo a quota 0 punti. La formazione allenata da mister Raffaele Di Napoli ha perso all'esordio in campionato contro il Matera per 1-0. Alla squadra di Agrigento non è riuscito il miracolo, con i padroni di casa che hanno rispettato i pronostici andando a vincere per una rete a zero all'esordio. Prima di campionato amara anche per il Catania, che punta alla promozione in Serie B. Il club etneo non è riuscito ad andare oltre l'1-1 casalingo contro il Fondi, rinviando così l'appuntamento con i primi 3 punti stagionali nel girone C della nuova Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Akragas Catania non verrà trasmessa in diretta tv, ma sarà disponibile sul sito Sportube.tv che da qualche anno fornisce in esclusiva la diretta streaming video delle partite di Serie C (campionato e Coppa Italia). Dalla scorsa stagione per accedere alle immagini è necessario abbonarsi mediante il pagamento di una quota.

QUI AKRAGAS: PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA

L'Akragas non è riuscito ad approfittare dell'inizio di stagione, solitamente foriero di risultati a sorpresa a favore delle più piccole, per sovvertire quelli che erano pronostici scontati alla vigilia dell'incontro in trasferta contro il Matera, che lo scorso anno per lunghi tratti ha lottato per la promozione diretta in Serie B insieme a Foggia e Lecce, salvo poi cedere nel finale di stagione. Mister Criaco ha schierato i suoi ragazzi con il 3-5-2. In porta Vono. Difesa a tre composta da Mileto, Danese e Russo. Sugli esterni hanno giocato Longo e Sepe. In mezzo al campo il trio Saitta, Vincente e Carrotta. I due attaccanti titolari sono stati Salvemini e Parigi. L'Akragas ha diversi elementi di valore nella sua rosa. Basti pensare a Longo, ala destra, e il centrocampista Vicente, uno dei giocatori più esperti della rosa di Lello Di Napoli, che presenta moltissimi Under 21. Un progetto tecnico affascinante quanto insolito per una categoria, come la Serie C, che spesso premia l'esperienza rispetto alla giovane età dei ragazzi.

QUI CATANIA: PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA

Falsa partenza per il Catania, che non va oltre l'1-1 contro il Fondi, nel primo match di campionato della stagione 2017-2018. Per gli etnei non un inizio con i fiocchi, come invece ci si attendeva, da società e tifosi, dopo un'ottima campagna acquisti. Dopo essere passati in vantaggio con Curiale, i siciliani si sono fatti sorprendere dagli ospiti con De Sousa. A nulla sono valsi i tentativi nel finale di rimettere in piedi la partita e portare a casa i 3 punti. Il Catania, allenato da Cristiano Lucarelli, è sceso in campo con il 3-5-2. In porta Pisseri. In difesa Aya, Tedeschi e Marchese. Sugli esterni di centrocampo hanno agito Semenzato e Djordjevic, con Da Silva, Lodi e Di Grazia in mezzo al campo. In avanti, per la prima gara di campionato, Lucarelli ha optato per il tandem offensivo composto da Curiale e Russotto. Se il primo lo ha premiato con un gol, il secondo non si è rivelato all'altezza della situazione, anche se avrà tante altre occasioni per rifarsi. Sono tanti i giocatori di rilievo nella rosa del Catania. In attacco troviamo Pozzebon e Calil, a centrocampo Lodi, Biagianti e Mazzarani, in difesa invece Tedeschi e Marchese.

