Catanzaro-Rende/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live

Coppa Italia Serie C: diretta Catanzaro-Rende (DIRETTA)

Catanzaro-Rende è una partita valida per la Coppa Italia di Serie C: squadre in campo dalle ore 17:00 di martedì 29 agosto 2017, teatro del match è lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Sfida valida per il girone I che comprende anche la Reggina, partita con il piede giusto avendo battuto proprio il Catanzaro per 1-0 nella partita del 20 agosto (gol decisivo firmato da Bezziccheri). Per i giallorossi allenati da Alessandro Erra si tratta quindi di un appuntamento da non fallire: anche il pareggio comporterebbe automaticamente l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C. Il Catanzaro è chiamato quindi a vincere con il maggior numero di gol di scarto, d’altra parte lo stesso si può dire per il Rende che ha però un’altra sfida da disputare: quella del 12 settembre in casa contro la Reggina, che chiuderà il girone I e ne stabilirà la classifica finale. Al termine del raggruppamento la prima classificata si qualificherà al primo turno ad eliminazione diretta.

INFO STREAMING VIDEO E TV

La partita di Coppa Italia Serie C tra Catanzaro e Rende sarà trasmessa in diretta streaming video dal canale web Lega Pro Channel, raggiungibile dal portale sportube.tv e fruibile previa registrazione.

PROBABILI FORMAZIONI

Entrambi gli allenatori potrebbero fare ricorso ad un moderato turnover dopo le fatiche del fine settimana. Per il Catanzaro previsto il modulo 4-3-3: tra i pali il capitano Nordi, in difesa da destra a sinistra previsti Zanini (che non potrà giocare sabato per squalifica), Marchetti, Riggio ed Imperiale. Il trio di centrocampo sarà probabilmente formato dal belga van Ransbeek, Simone Icardi ed il rumeno Onescu, mentre in attacco riposerà Infantino uscito malconcio dal match di campionato. Al suo posto pronto Puntoriere che sarà supportato dagli esterni Falcone e Cunzi. 3-5-2 invece per il Rende, che dovrebbe schierare Francesco Forte in porta e a protezione dell’area i difensori Marchio, Pambianchi e Porcaro. Sulle corsie laterali Viteritti e Blaze, a completare la cerniera di centrocampo i centrali Franco, Mohamed Laribi e Piromallo. Infine il tandem offensivo composto da Vivacqua e Ricciardo.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Come detto il Catanzaro di mister Erra ha perso di misura sul campo della Reggina lo scorso 20 agosto, nel primo impegno valido per la Coppa Italia Serie C. I calabresi si sono rifatti nel debutto di campionato, superando nel week-end la Casertana per 2-1: a segno Evangelista Cunzi e Luigi Falcone entrambi nel primo tempo, mentre nella ripresa è arrivata la rete di Alfageme buona solo per accorciare le distanze. Successo anche per il neopromosso Rende: sabato la squadra allenata da Bruno Torcini ha superato la Reggina per 1-0, grazie al gol dell’attaccante Giovanni Ricciardo all’81’ minuto. Nel secondo turno del girone C il Catanzaro visiterà proprio lo stadio Granillo, mentre il Rende sarà ospite dell’Akragas: entrambi i match si giocheranno sabato (2 settembre 2017) alle ore 20:30.

© Riproduzione Riservata.