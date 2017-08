Classifica Vuelta 2017/ Froome maglia rossa: il britannico domina (oggi, 10^ tappa)

Classifica Vuelta 10^ tappa (LaPresse)

La classifica generale della Vuelta 2017 vede Chris Froome sempre più saldamente in maglia rossa, dominatore della prima settimana di questo Giro di Spagna nel quale il capitano del Team Sky tenta la doppietta con il Tour vinto a luglio, un’impresa mai riuscita a nessuno da quando la Vuelta ha cambiato collocazione nel calendario (1995). Il suo vantaggio in classifica generale è andato gradualmente ampliandosi giorno per giorno: non abbiamo ancora vissuto tappe decisive, ma finora è chiaro che Froome sia stato il più forte in salita. Aggiungiamo a questo il contributo dell’ottima cronosquadre del Team Sky e i conti sono presto fatti. Quello che preoccupa gli avversari è però soprattutto il fatto che il britannico stavolta sembra ancora più in forma alla Vuelta piuttosto che al Tour, dunque non è affatto detto che cali alla distanza come spesso succede a chi arriva alla Vuelta dopo avere corso in Francia. Le salite lunghe che ci attenderanno già questa settimana ci aiuteranno a capire meglio, senza dimenticare che dalla parte di Froome sulla carta c’è anche la cronometro di 40 km che ci attende fra una settimana esatta.

IL PUNTO SULLA CLASSIFICA GENERALE

Il primato di Froome si basa dunque sia sulle sensazioni sia sui numeri, che comunque ci dice come il margine di vantaggio stia aumentando giorno dopo giorno. Domenica Chris Froome ha vinto la tappa e ha ulteriormente allungato su tutti i rivali, a partire dal colombiano Esteban Chaves, che occupa la seconda posizione ma adesso con un ritardo di 36”, mentre Nicolas Roche è terzo a 1’05” - e in ogni caso risulta difficile pensare che l’irlandese possa essere un rivale fino in fondo per Froome. Molto più pericoloso potrebbe essere Chaves, che però per ora non ha mai staccato Froome in salita e a cronometro dovrebbe pagare. Molto interessante la quarta posizione di Vincenzo Nibali a 1’17”, perché lo Squalo siciliano attende tappe più adatte a lui che arriveranno da adesso in poi, anche se un Froome in queste condizioni non lascia tranquillo nemmeno il capitano della Bahrain-Merida. Quinto Tejay Van Garderen a 1’27”, con la Bmc che può dunque contare su due uomini fra i primi cinque della classifica generale: un vantaggio che potranno cercare di sfruttare anche dal punto di vista tattico. Fabio Aru invece è settimo, staccato di 1’33” dal leader Froome e appena dietro il miglior spagnolo, David De la Cruz, che è sesto a 1’30”.

LE ALTRE GRADUATORIE

Domenica Matteo Trentin ha perso la maglia verde di leader della classifica a punti proprio a vantaggio di Chris Froome, che sta sfruttando la quantità di tappe favorevoli agli uomini di classifica (e senza punteggi differenziati che premino i velocisti nelle poche frazioni adatte a loro), mentre Davide Villella resta saldo in maglia a pois per quanto riguarda la classifica scalatori, che entrerà sempre più nel vivo nei prossimi giorni con le tante tappe che proporranno Gran Premi della Montagna decisamente impegnativi. Di certo però il bergamasco della Cannondale-Drapac è uno dei corridori che finora si è messo in maggiore evidenza, come lo stesso Trentin che ha già vinto una tappa e che comunque vestirà la maglia verde essendo secondo dietro Froome, che deve vestire la rossa. Il britannico sta letteralmente dominando: anche nella classifica combinata al primo posto c’è Chris Froome, che in questo caso cede la maglia bianca simbolo del primato ad Esteban Chaves, che è secondo nella combinata come anche nella generale.

LA CLASSIFICA

1. Froome (Gbr, Sky) 36h33'16''

2. Chaves (Col, Orica-Scott) a 36"

3. Roche (Irl, Bmc) a 1'05"

4. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 1'07"

5. Van Garderen (Usa, Bmc) a 1'27"

6. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 1'30"

7. F Aru (ita, Astana) a 1'33"

8. Woods (Can, Cannondale-Drapac) a 1'52"

9. A. Yates (Gbr, Orica Scott) a 1'55"

10. Zakarin (Rus, Katusha-Alpecin) a 2'15"

© Riproduzione Riservata.