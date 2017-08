Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 10^ tappa: vincitore, percorso (Caravaca-El Pozo, oggi)

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio)

La Vuelta 2017 riparte oggi con la decima tappa Caravaca-El Pozo di 164,8 km. Dopo il primo giorno di riposo, la carovana si rimette in moto con una frazione non particolarmente difficilmente, ma certamente nemmeno pianeggiante come viene definita sul sito ufficiale: sappiamo che in Spagna non ci sono mai molte occasioni per i velocisti, ma chiamare ‘pianeggiante’ una tappa con un Gran Premio della montagna di prima categoria a 20 km dall’arrivo ci sembra azzardato. Insomma, anche oggi per i velocisti non ci dovrebbe essere gloria. La partenza di questa tappa sarà alle ore 13.20 da Caravaca, mentre l’arrivo è atteso a El Pozo indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00, per una tappa che si svolgerà dunque per intero all’interno della Comunità autonoma di Murcia.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa decima tappa Caravaca-El Pozo, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Come abbiamo già tratteggiato all'inizio, il percorso di questa decima tappa della Vuelta 2017 sarà insidioso, anche se non difficilissimo. Potremmo dunque parlare di una tappa di media montagna, come la maggioranza di quelle che caratterizzano storicamente il Giro di Spagna. Per circa 125 km a dire il vero non ci sarà praticamente nulla da segnalare: una brevissima salita all’inizio, poi una lunga discesa che man mano digraderà facendosi sempre più dolce per pedalare poi in un lungo tratto pianeggiante, durante il quale sarà collocato lo sprint intermedio di giornata, proprio a El Pozo al km 108,5. Il problema per i velocisti è che a quel punto ci attenderà un lungo anello attorno alla località sede dell’arrivo, durante il quale ci sarà da affrontare una lunga salita, sia pure non particolarmente difficile. Salita che sarà divisa in due tronconi, tanto che due saranno i Gpm: il primo sarà di terza categoria, presso l’Alto del Morrón de Totana (km 130,7) che sarà raggiunto dopo 5,7 km di ascesa al 5,7% di pendenza media; dopo lo scollinamento, niente discesa ma un breve tratto di falsopiano dopo il quale si ricomincerà a salire verso il Collado Bermejo, che sarà raggiunto al km 143, al termine di una salita di 7,7 km al 6,5% di pendenza media. Ostacolo che sarà dunque troppo duro per i velocisti e che scatenerà invece la bagarre fra chi cercherà l’attacco per il successo di tappa e magari anche qualche big che potrebbe muoversi se starà bene. Dopo il Gpm, lunga discesa che terminerà a brevissima distanza dall’arrivo: qualcuno riuscirà a giungerci da solo o assisteremo a una volata ristretta?

