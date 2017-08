Howedes alla Juventus / Calciomercato live: siamo ai dettagli, giocatore atteso a Torino

Howedes, difensore Schalke 04 - Instagram

Ancora 48 ore poi Benedikt Howedes dovrebbe divenire a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus. Nella giornata di ieri forte accelerazione, con il club bianconero che ha di fatto raggiunto l’accordo con lo Schalke 04 per un valore totale di 15 milioni di euro così suddivisi: 3,5 come oneri per il prestito da versare subito, e altri 11,5 per il riscatto. Si dovrebbe trattare di un diritto e non di un obbligo, e forse tale opzione sarebbe di fatto l’ago della bilancia: è molto probabile che i tedeschi preferiscano l’obbligo ma in corso Galileo Ferraris non è da escludere che vogliano prima valutare le condizioni fisiche dello stesso giocatore. Non va infatti dimenticato che Howedes ha avuto diversi infortuni seri negli ultimi tre anni, che lo hanno obbligato a saltare svariati match. Fatto sta che la trattativa sembrerebbe comunque essere in fase conclusiva e se tutto andrà come previsto, mercoledì potrebbe essere il giorno x.

UN JOLLY PER ALLEGRI

E’ infatti atteso domani a Torino il campione del mondo 2014, con il ragazzo che ovviamente sbarcherà in Italia, si sottoporrà alle rituali visite mediche presso il J Medical, e poi firmerà il suo nuovo contratto annuale. «Mi aspetto che l'affare si concluda - ha dichiarato Volker Struth, l’agente di Howedes, ai microfoni di Sky90 - si tratta di definire gli ultimi dettagli. C'è un'offerta dall'Inghilterra, ma non è abbastanza allettante». Sulle tracce del roccioso centrale vi erano anche Inter e Liverpool ma alla fine la Juventus è stata quella più convincente. Del resto i campioni d’Italia in carica si sono fatti attrarre dalla polivalenza di Howedes, giocatore che occupa di solito il ruolo di centrale, ma che all’occorrenza può essere schierato anche come terzino sinistro nonché a destra. Ricorda infatti il Chiellini di qualche anno fa, che ovunque lo mettevi nella retroguardia, andava bene.

© Riproduzione Riservata.