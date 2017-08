INFORTUNIO CANCELO / Distorsione al ginocchio per il portoghese dell'Inter

Infortunio Joao Cancelo - La Presse

E' un inizio amaro quello di Joao Cancelo con la maglia dell'Inter, il terzino portoghese arrivato dal Valencia ha infatti accusato un infortunio. Durante l'allenamento con la sua nazionale ha riportato una distorsione al ginocchio destro della quale al momento non è chiara l'entità. Il ragazzo è tornato in Italia per essere sottoposto a valutazioni da parte dei medici della squadra meneghina, a riportarlo è lo stesso club nerazzurro. Sicuramente nella giornata di domani ci saranno degli esami strumentali per capire se quella del ragazzo ex Valencia sia una semplice distorsione o peggiore delle ipotesi se ci sia l'interesse dei legamenti. Di sicuro è una sfortuna per il calciatore che fino a questo momento ha giocato appena sette minuti con la maglia dell'Inter. Ovviamente la speranza è che il tutto si possa superare con una piccola pausa e magari con una terapia di tipo conservativo.

UNA TRATTATIVA LUNGA UN ESTATE

Joao Cancelo è arrivato quest'estate all'Inter dal Valencia in un affare in cui è entrato anche il cartellino del centrocampista francese Geoffrey Kondogbia. Uno scambio di prestiti tra le due squadre che sono riuscite però ad accordarsi per due riscatti diversi. Sicuramente Joao Cancelo è un valore aggiunto per l'Inter di Luciano Spalletti che a destra trovava un calciatore dotato di tecnica, giovane ma allo stesso tempo di grande esperienza. Su di lui c'era stata a lungo la Juventus di Massimiliano Allegri che alla fine ha deciso di puntare su Mattia De Sciglio e Benedikt Howedes. Di certo però l'acquisto non è stato fortunato per l'Inter che ha visto il calciatore partire verso la nazionale portoghese e infortunarsi in allenamento. Un ko che si spera non condizioni l'inizio di questa avventura in nerazzurro dove Cancelo spera di fare davvero molto bene. Staremo a vedere quale sarà il responso degli esami medici.

