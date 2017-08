Keita alla Juventus? / Calciomercato live, rilancio del Monaco: 20 milioni più bonus

Keita, attaccante Lazio - LaPresse

Prosegue la telenovela di calciomercato con protagonista Balde Diao Keita. Il giovane attaccante di proprietà della Lazio sembrerebbe destinato a svestire la casacca biancoceleste nel giro di poche ore, entro il prossimo 31 agosto. Quale sarà però la sua prossima squadra, è ancora tutto da decidere. Fino alla tarda serata di ieri sembrava fosse la Juventus il club in pole position per acquistare il nazionale senegalese, ma nella notte la situazione sarebbe nuovamente mutata, ed ora vi sarebbe il Monaco in prima fila. Pare infatti che il club monegasco, forte anche degli svariati milioni di euro incassati dopo la partenza di Mbappé, sarebbe pronto ad un affondo per avere proprio il calciatore della Lazio. Sul piatto, 20 milioni di euro con l’aggiunta di bonus, l’offerta più alta presentata fino ad oggi al club biancoceleste.

CONTA IL VOLERE DI KEITA

La Juventus si era infatti spinta fino a 20 milioni ma bonus compresi, mentre l’Inter ne ha messi sul piatto 20 ma per un prestito con obbligo di riscatto. Lotito, numero uno della Lazio, continua a chiederne 30, ma è logico che se il Monaco dovesse leggermente alzare la posta in gioco a quel punto l’operazione potrebbe farsi. Resta però da fare i conti sempre con il volere dello stesso Keita, che continua a vedere principalmente bianconero, ma che alla fine potrebbe cedere, pur di non rimanere per un altro anno a Formello da separato in casa. Del resto l’amore monegasco per il 22enne calciatore è ormai di vecchia data, visto che già un anno fa, di questi tempi, la società del Principato tentò di acquistarlo, invano. Ora la situazione è cambiata: non ci resta che attendere le prossime novità, per capire, una volta per tutte, dove giocherà Keita.

© Riproduzione Riservata.