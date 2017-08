RICCARDO MAGRINI/ Infarto in diretta tv a Sky: è gravissimo

Riccardo Magrini (Foto da Facebook)

Tifosi di ciclismo in apprensione in queste ore per le sorti di Riccardo Magrini, il commentatore di Eurosport colpito da infarto dopo un'intervista negli studi Sky. Il toscano, in questi giorni impegnato nel commento della Vuelta a Espana, è stato colto da malore improvviso, ma non è nuovo ad episodi di questo tipo. In questo momento il 62enne di Montecatini Terme è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele e attualmente è mantenuto in coma farmacologico. A rivelarsi provvidenziale - si spera - potrebbe essere stato l'intervento fulmineo del collega Lucio Rizzica, che gli ha praticato massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, come ha detto a TuttoBiciWeb.it Giovanni Bruno, già direttore di Sky Sport:"Abbiamo capito immediatamente che la cosa era gravissima, al limite della disperazione.Abbiamo passato momenti di assoluto panico, ma prontamente abbiamo immediatamente chiamato i soccorsi sanitari, mentre Lucio Rizzica gli ha effettuato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Io non sentivo i battiti cardiaci, eravamo davvero disperati. Poi sono arrivati i soccorsi e Riccardo è stato trasportato al San Raffaele".

IL COMPAGNO DI TELECRONACA, SALVO AIELLO

Quando pensi a Riccardo Magrini commentatore di ciclismo, non puoi non pensare a Salvo Aiello. Binomio indissolubile, un po' com'era stato in passato per la coppia Cassani-Bulbarelli. E in queste ore migliaia di messaggi stanno arrivando prorpio al telecronista di Eurosport, tutti volti a capire quali siano le reali speranze di salvarsi del "Magro". E Salvo Aiello, nella notte, ha deciso di rispondere su Facebook a quanti gli chiedevano notizie di Riccardo Magrini. Lo ha fatto attraverso parole sentite, e di pura speranza:"Riccardo sta dormendo. Non ci sono crisi in atto. Domani pomeriggio sapremo altro, non prima. In centinaia mi fate giuste domande, ma è tutto come è stato scritto. L'ho visto passare stasera, in corsia. Era bello". Il mondo del ciclismo è unito, le prossime ore saranno decisive: Riccardo Magrini lotta per restare in sella.

