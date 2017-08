Reina al PSG? / Calciomercato live, lo spagnolo travolto dall’affetto di Napoli: resto qui

Pepe Reina, portiere Napoli - LaPresse

Colpo di scena in casa Napoli: Pepe Reina sembra destinato a rimanere per un’altra stagione in azzurro. La certezza non vi è ancora, ma quanto successo nelle ultime ore spinge verso tale direzione. Ricapitoliamo la situazione: nel weekend il guardiano spagnolo ha ricevuto un’offerta alettante dal Paris Saint Germain, che nel contempo offriva 7 milioni di euro al Napoli per il cartellino del calciatore. Al termine del match contro l’Atalanta, il giro del campo, il saluto ai tifosi e le lacrime. Poi in serata una cena con amici stretti e giocatori, durante la quale lo stesso Reina sarebbe scoppiato nuovamente a piangere, commosso dall’affetto dimostratogli. Lui che è sempre stato molto legato alla città di Napoli e ai suoi tifosi, alla fine pare sia crollato, convinto a rimanere fino al prossimo giugno al San Paolo.

L’SMS DI REINA

A conferma di ciò, quanto riportato stamane dal quotidiano La Repubblica, con lo stesso Reina che pare abbia inviato al tecnico Maurizio Sarri e ai suoi compagni di squadra un sms dal contenuto inequivocabile: «Resto». Attualmente Reina si trova in Spagna, per la convocazione della nazionale, ma a questo punto sembra scontato un suo ritorno a Castevolturno. Come dicevamo sopra, però, non è ancora detta l’ultima parola, ed è per questo che il Napoli non smette di guardarsi attorno, evitando così di ritrovarsi con la porta sguarnita se Reina alla fine dovesse ripensarci. Per questo si continua a seguire Rulli della Real Sociedad su cui il Manchester City vanta un diritto di riacquisto. Difficile arrivare a Mignolet del Liverpool, mentre Rui Patricio, portiere della nazionale portoghese, non convincerebbe in pieno coach Sarri.

