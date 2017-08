Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score, turno eliminatorio (gironi F, I, L)

Coppa Italia Serie C: il Catanzaro ospita il Rende (Foto LaPresse)

La Coppa Italia Serie C 2017-2018 sta vivendo ancora il suo primo turno. Quello eliminatorio, che consta di 10 gironi da tre squadre ciascuno. La maggior parte di essi si è già conclusa e abbiamo le prime qualificate, ma ci sono tre gruppi che devono ancora terminare. Nello specifico, oggi alle ore 17 si gioca Catanzaro-Rende (girone I) mentre alle ore 20:30 va in scena Akragas-Catania per il girone L mentre mercoledì (sempre alle 20:30) per il girone F va in scena Arzachena-Viterbese. Se con il derby di Sicilia vivremo la fine del girone e scopriremo la squadra che avanzerà nel torneo, negli altri due casi dovremo aspettare un’ultima partita che si giocherà la prossima settimana.

IL DERBY DI SICILIA

Akragas e Catania si sfidano per il passaggio del turno: in vantaggio gli etnei, avendo già battuto la Sicula Leonzio, possono permettersi di pareggiare la partita di questa sera. Alla Sicula Leonzio non resta che mettere quattro gol di scarto tra sè e i rossazzurri, dovendo anche superare la differenza reti della Sicula che ha terminato i suoi impegni e ha vinto 3-1 contro i biancazzurri. La tradizione di questi anni parla a favore degli agrigentini, che in casa non hanno mai perso contro il Catania e in generale hanno una sola sconfitta in cinque partite; tuttavia vincere con tre gol di scarto non sarà affatto semplice. Sarà una bella sfida anche tra Cristiano Lucarelli e Raffaele Di Napoli, che circa un anno fa si erano incrociati a Messina (il primo arrivava, il secondo lasciava).

IL DERBY DI CALABRIA

Il derby si gioca anche nel girone I: qui la situazione è ben diversa, perchè siamo soltanto alla seconda partita del girone e, come vuole la formula del torneo, in campo c’è la squadra che ha perso la prima sfida. Ovvero il Catanzaro, sconfitto a Reggio Calabria: una caduta di misura per i giallorossi, che hanno subito la possibilità di riscattarsi. Il discorso però è lo stesso di cui sopra: per avere una possibilità di superare il girone il Catanzaro - sfruttando il fattore campo - dovrà provare a mettere più di un gol tra sè e il Rende, perchè poi in provincia di Cosenza si giocherà la partita conclusiva e, anche in caso di vittoria biancorossa e sconfitta della Reggina, il Catanzaro potrebbe venire eliminato dalla peggiore differenza reti. Sia come sia, la stagione di Serie C con la promozione del Rende si arricchisce di altri incroci molto delicati in terra di Calabria; questo è solo uno degli antipasti nei grandi temi stagionali.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

GIRONE F

Mercoledì 30 agosto

ore 20:30 Arzachena-Viterbese

CLASSIFICA: Olbia 3, Viterbese 0, Arzachena 0

GIRONE I

Martedì 29 agosto

ore 17:00 Catanzaro-Rende

CLASSIFICA: Reggina 3, Rende 0, Catanzaro 0

GIRONE L

Martedì 29 agosto

ore 20:30 Akragas-Catania

CLASSIFICA: Sicula Leonzio 3, Catania 3, Akragas 0

© Riproduzione Riservata.