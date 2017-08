Schick alla Roma / Calciomercato live, oggi il primo giorno in giallorosso: allenamento, visite e firma

Patrik Schick, ex Sampdoria - LaPresse

Inizia ufficialmente oggi l’avventura a Roma di Patrick Schick. Il talento della Repubblica Ceca è da ieri un nuovo calciatore giallorosso. Alla fine l’ex Sampdoria è divenuto l’acquisto più caro nella storia dei capitolini, per un valore totale di più di 42 milioni di euro: cinque andranno subito ai blucerchiati come oneri per il prestito, più altri 35 al momento del riscatto, due di bonus, e infine una percentuale su un’eventuale rivendita successiva. C’erano 300 tifosi ad accogliere Schick ieri sera a Fiumicino, chiaro indizio di quanto il colpo sia piaciuto ai supporters della Lupa. Del resto sul giovane dell’est Europa vi erano tutte le big italiane, a cominciare dalla Juventus, che lo aveva acquistato con uno sconto di più di dieci milioni di euro, prima di riscontare il problema cardiaco. Negli ultimi giorni, invece, sembrava l’Inter la società in pole position, ma dalla Cina non sono arrivati i soldi e di conseguenza Sabatini ha dovuto abbandonare il campo.

OGGI IL PRIMO GIORNO IN GIALLOROSSO

Come dicevamo, da oggi Schick sarà a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Il ragazzo giungerà in mattinata a Trigoria per allenarsi per la prima volta con i suoi nuovi compagni (per lo meno, quelli non convocati dalle rispettive nazionali), e prendere confidenza con mister Di Francesco. In seguito sosterrà le rituali visite mediche presso la clinica Villa Stuart che saranno più brevi rispetto allo standard, visto che Schick aveva ottenuto l’idoneità sportiva soltanto pochi giorni fa. Infine, la firma sul contratto e l’ufficialità. A questo punto toccherà a Di Francesco cercare di tirare fuori il meglio dal giocatore, adattandolo come esterno al 4-3-3, o eventualmente utilizzandolo in maniera parsimoniosa come sostituto di Edin Dzeko (per divenire la prossima stagione il suo erede), o infine, non è da escludere che Eusebio possa addirittura cambiare ruolo proprio per Schick, magari un 4-2-3-1 o meglio ancora un 4-3-1-2, con il centrocampo a rombo, con l’ex Samp a ridosso di Dzeko e Nainggolan nella classica posizione del trequartista dietro alle due punte.

