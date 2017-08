Sissoko all'Inter? / Calciomercato live, pista complicata: servono 30 milioni di euro

Moussa Sissoko - Instagram

L’Inter dovrebbe chiudere il calciomercato estivo 2017 con l’innesto di un nuovo centrale di difesa. Del resto è stato ceduto Murillo, e in rosa il club meneghino vanta solamente i due titolari Miranda e Skriniar, con l’aggiunta di Andrea Ranocchia. Serve quindi un nuovo rinforzo, e nelle ultime ore il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Moussa Sissoko. Il 28enne nazionale francese di proprietà del Tottenham, non è un titolare fisso, ed è per questo che starebbe pensando di cambiare maglia, ma acquistarlo non sarà affatto semplice. Per averlo, infatti, la compagine londinese chiede non meno di 30 milioni di euro, la cifra che gli stessi Spurs hanno speso per acquistarlo dal Newcastle durante il calciomercato estivo di un anno fa. Il club di corso Vittorio Emanuele ci pensa, e starebbe meditando se inserire qualche contropartita tecnica, su tutte Brozovic, ma da Londra fanno muro.

LE ALTERNATIVE A SISSOKO

Non mancano le alternative, a cominciare da Mangala, giocatore seguito ormai da diversi giorni, che potrebbe lasciare il Manchester City dopo una stagione in prestito al Valencia. Anche in questo caso il discorso è molto simile a Sissoko, visto che i Citizens preferirebbero monetizzare la partenza del centrale transalpino, evitando la formula del prestito (tra l’altro sulle tracce di Mangala c’è il West Bromwich Albion). Piace molto anche Howedes dello Schalke 04, ma il nazionale tedesco campione del mondo 2014 è ormai dato vicinissimo alla Juventus. Infine, attenzione a Mustafi, ex Sampdoria attualmente fra le fila dell’Arsenal, anch’egli nazionale di Germania, per cui vi sarebbe già una bozza di accordo, ma i londinesi vorrebbero almeno 35/40 milioni.

© Riproduzione Riservata.