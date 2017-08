Us Open 2017/ Fognini Travaglia streaming video e diretta tv, orario delle partite (oggi)

Agli Us Open 2017 è il turno di Fabio Fognini (Foto LaPresse)

Nuova giornata agli Us Open 2017 e altri italiani in campo per il primo turno: martedì 29 agosto, con inizio dei match alle ore 17 di casa nostra, sono quattro i rappresentanti della nostra nazione che giocheranno ma solo tre gli incontri che li vedranno a caccia della qualificazione. Il motivo è semplice: il sorteggio ha fissato il derby tra Fabio Fognini, che è la testa di serie numero 22 del tabellone Atp, e Stefano Travaglia che è arrivato dalle qualificazioni e per la prima volta è nel main draw di Flushing Meadows (aveva già centrato quello di Wimbledon). Peccato: perderemo già un italiano, Travaglia forse avrebbe potuto giocarsi meglio le sue carte contro altri avversari ma non è detto che per Fognini sia un match semplice, anche se ovviamente parte nettamente favorito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN

Gli Us Open 2017 sono in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, che copriranno i match più importanti provando a dare risalto, al netto delle scelte della regia internazionale, ai match degli italiani. Ricordiamo la possibilità di assistere al torneo di tennis in diretta streaming video: per attivare l’applicazione Eurosport Player è necessario pagare una quota per l’iscrizione, mentre gli abbonati a Sky si potranno avvalere di Sky Go la cui attivazione su tablet e smartphone non richiede costi aggiuntivi.

GLI ALTRI ITALIANI

Sul campo numero 7 Andreas Seppi sarà impegnato nella notte: per l’altoatesino sorteggio complicatissimo contro Roberto Bautista Agut che, oltre a essere la testa di serie numero 11, appena tre giorni fa ha conquistato il secondo titolo del 2017 trionfando a Winston Salem. Qualche possibilità in più ce l’ha Kaia Kanepi: primo match sul campo numero 15, per la Leonessa questo potrebbe essere l’ultimo Slam della carriera (e forse anche l’ultima apparizione), l’estone nel 2010 aveva raggiunto i quarti e ancora quattro anni fa era una solida Top 20 prima di avere un calo e crollare in classifica. Le possibilità di avere tre italiani al secondo turno ci sono: Seppi però dovrà giocare un match quasi perfetto perchè non parte favorito, per la Schiavone sarà importante la tenuta fisica contro un’avversaria di potenza e che potrebbe metterla su un pesante braccio di ferro da fondo campo.

RAFA E ROGER

Il martedì degli Us Open 2017 è anche il giorno dell’esordio di Rafa Nadal e Roger Federer. I due grandi possono incrociarsi in semifinale, dunque non avremo un altro epico ultimo atto per un titolo Slam; tuttavia c’è grande attesa per scoprire se si arriverà all’ennesimo incrocio che porterebbe molto probabilmente uno dei due a essere il super favorito per il titolo, visto che - almeno a una prima occhiata - le due metà del tabellone appaiono decisamente sbilanciate. Per Nadal il primo turno sarà contro il serbo Dusan Lajovic, mentre Federer ha pescato Frances Tiafoe: ha 17 anni meno di lui ed è un avversario da non sottovalutare perchè a Cincinnati ha fatto fuori Alex Zverev (reduce dal titolo di Montréal) ed è uno dei giovani più interessanti sul circuito Atp.

L’ESORDIO DELLA PLISKOVA

Ad aprire invece il programma sul campo centrale saranno le due finaliste del 2016: prima Karolina Pliskova che se la vede con Magda Linette, poi Angelique Kerber che se la vedrà con la giapponese Naomi Osaka. Se l’anno scorso il trionfo della tedesca a New York aveva significato la prima posizione mondiale, la seconda parte del 2017 ha visto la venticinquenne ceca scalzare la Kerber in vetta e arrivare agli Us Open comandando la classifica Wta. Per la tedesca essere a Flushing Meadows con la testa di serie numero 6 potrebbe essere un aiuto psicologico: la pressione di dover difendere il numero 1 - soprattutto di dover ripetere una stagione spettacolare, con due titoli Slam su tre finali giocate - non ha aiutato e ora la Kerber, che si gioca anche la qualificazione al Master di fine anno, sa bene di avere tanti punti da difendere per non crollare ancora nel ranking.

© Riproduzione Riservata.