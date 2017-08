Angel Nieto / News, condizioni di salute: peggioramento nella notte, resta in coma

Angel Nieto

ANGEL NIETO NEWS, CONDIZIONI DI SALUTE (OGGI 3 AGOSTO 2017) - Si aggravano le condizioni di salute di Angel Nieto, l’ex pilota spagnolo 13 volte campione del mondo di motociclismo, che era stato coinvolto il 26 luglio scorso in un incidente a Ibiza, celebre isola delle Baleari. Il figlio Pablo Nieto, che è team manager dello Sky Racing Team, è rimasto infatti in Spagna ad assistere il padre e non sarà a Brno, sede della decima gara del Motomondiale in questo weekend che segna la ripresa delle attività dopo la lunga pausa estiva, che era stata appunto turbata dalla notizia del grave incidente di Angel Nieto, l’ennesimo di un 2017 decisamente sfortunato da questo punto di vista. Le notizie arrivate nei giorni scorsi parlavano di un miglioramento, ma Nieto restava sempre ricoverato in coma indotto, e adesso ecco la notizia di un peggioramento nella notte, che fa rinascere l’allarme per le condizioni di Nieto.

Dunque è stata cancellata la conferenza stampa prevista questo pomeriggio a Brno in cui Pablo Nieto e il patron della Dorna, Carmelo Ezpeleta, avrebbero dovuto aggiornare i media sulle condizioni di Angel Nieto. Questo appunto perché il figlio Pablo, che lavora per lo Sky Racing Team, ha deciso di rimanere ad assistere il padre, dal momento che l'ospedale Nostra Signora del Rosario ha comunicato un peggioramento delle condizioni di Nieto, che dal momento dell'incidente è sempre rimasto in coma, anche se nei giorni scorsi la situazione sembrava sotto controllo. Ricordiamo che Angel Nieto è stato il pilota più vincente di sempre nelle categorie minori, con 13 titoli mondiali (oppure 12+1, come diceva sempre lo spagnolo, molto scaramantico) e 90 Gran Premi vinti, ma le corone tutte fra la classe 50 e la 125.

