Athletic Bilbao Dinamo Bucarest/ Info streaming video e tv, formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Athletic Bilbao Dinamo Bucarest (LaPresse)

DIRETTA ATHLETIC BILBAO DINAMO BUCAREST: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI – Athletic Bilbao Dinamo Bucarest , diretta dall’arbitro Pavle Radovanovic, è in programma oggi giovedì 3 agosto alle ore 20.45 e valida per il ritorno del terzo turno preliminare dell’Europa League 2017-2018. La partita di stasera attesa al Estadio de San Mamés di Bilbao si annunci davvero rovente, anche perché il palio vi è un posto nel prossimo turno del secondo torno continentale. Nella sfida giocata all'Arena Na?ionala di Bucarest, il match è terminato in parità: 1-1 con i goal di Laporte e Rivaldinho, che hanno rimandato tutto al San Mames. In terra basca è pronto l'inferno e non sarà per nulla facile giocarsi la qualificazione, anche perchè i rumeni hanno davvero mostrato di voler a tutti i costi continuare la propria esperienza europea.

Capitolo probabili formazioni: si ipotizza un 4-2-3-1 per i padroni di casa, che hanno cambiato davvero poco rispetto al match di andata. Herrerin in porta, con de Marcos e Balenziaga sugli esterni: Laporte, autore del goal nella sfida di andata, e Etxeita saranno i due che si posizioneranno al centro della difesa. Vesga e Benat andranno a centrocampo, anche se Rico potrebbe essere schierato dal primo minuto, mentre sulla trequarti agiranno Muniain, Garcia e Susaeta: i tre andranno a supporto di Aduriz, unica punta. Occhio a Lekue, che sulla fascia potrebbe essere un valore aggiunto e potrebbe essere schierato dal primo minuto. Anche Contra sembra aver già in mente la formazione da schierare: il modulo sarà lo stesso visto nella sfida d'andata, ovvero il 4-3-3.

Penedo sarà il portiere titolare, mentre Nedelcearu e Katsikas andranno al centro della difesa e il reparto verrà completato da Filip e Romera. Salomao e Hanca agiranno invece a centrocampo, con Busuladzic che cercherà di impostare la manovra. Nascimento e Mahlangu saranno i due esterni di attacco, pronti a supportare Nemec, unica punta. Qualche dubbio anche per i romeni, con Albin che potrebbe giocarsi un posto da titolare al centro dell'attacco: al momento il numero 17 sloveno sembra però favorito per partire dal primo minuto.

Sarà una sfida molto importante per i padroni di casa: è davvero tanta voglia di far bene, ma anche tanta responsabilità. Il San Mames sarà sicuramente una bolgia incredibile, visto che servirà fare di tutto per poter evitare il peggio. D'altronde la squadra romena è molto compatta e non sarà assolutamente semplice arginare le giocate avversarie. Abbiamo visto negli anni come l'Ahtletic Bilbao possa essere una compagine in grado di creare una mole di gioco incredibile, ma anche gettare tutto nei momenti decisivi. Sarà una sfida sicuramente spettacolare nei primi minuti di gioco, mentre nella ripresa le due squadre giocheranno più coperte.

Il tutto dipenderà anche dal risultato: ogni punteggio con il pari, escluso lo 0-0 che favorirebbe il passaggio del turno dei padroni di casa, qualificherebbe la squadra di Bucarest. Dipenderà dunque dal punteggio. Solo da lì capiremo come se la giocheranno le due squadre in entrambi i tempi: se si segna nei primissimi minuti, ci sarà un vero e proprio spettacolo a cui assistere. Un match spettacolare, che potrebbe riservare davvero moltissime sorprese per gli appassionati dell'Europa League. Per il pronostico segnaliamo che il portale di scommesse bet3565 ha concesso alla formazione spagnola il benestare alla viglia: nell’1x2 la vittoria del Bilbao è sta data a 1.18, contro il 19.00 fissato per la Dinamo Bucarest, con il pareggio poi dato a 6.00.

La sfida tra Athletic Bilbao e Dinamo Bucarest non verrà trasmessa in diretta tv nel nostro paese: non sono state fornite anche info utili su una eventuale diretta streaming video: consigliamo pertanto di consultare il sito ufficiale www.uefa.com per rimanere aggiornati sull’andamento del match e il risultato live.

© Riproduzione Riservata.