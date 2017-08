Benevento Vastese/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni e risultato live (Amichevole)

Diretta Benevento Vastese (LaPresse)

DIRETTA BENEVENTO VASTESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI– Benevento Vastese, è la partita amichevole in programma oggi giovedi 3 agosto alle ore 17.00 allo stadio Aragona di Vasto, test match per gli stregoni che si stanno preparando al grande approdo alla Serie A. La formazione di Mister Baroni è reduce da un brillante pareggio contro la quotata rosa tedesca dell'Eintracht Francoforte, fermata sul punteggio di uno a uno. Ottima la partenza della squadra allenata da Marco Baroni, che si è portata in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete del nuovo acquisto Marco D'Alessandro: con diverse seconde linee entrate in campo e un calo fisico piuttosto evidente, l'Eintracht è riuscito a raggiungere il pareggio nel finale. Per il Benevento la prospettiva del primo campionato di Serie A della storia da affrontare è sicuramente elettrizzante e i tifosi stanno già dimostrando il loro affetto al botteghino con gli abbonamenti.

La preparazione prosegue comunque a grandi passi e il match a Vasto sarà importante per salire ancora di tono. La Vastese nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie D e si è ritagliata questo test di lusso contro una squadra della massima serie dopo l'annullamento dell'amichevole prevista per il 29 luglio scorso contro il Foggia. I disordini tra i tifosi rossoneri hanno portato il club pugliese ad annullare le amichevoli imminenti, e la Vastese ha fissato davanti al proprio pubblico allo stadio Aragona un test contro una squadra che ha fatto centro al primo colpo, se si pensa che dodici mesi fa il Benevento non aveva ancora mai giocato una partita ufficiale in Serie B. Ora addirittura c'è una Serie A da affrontare, con Ciciretti e compagni che dovranno affrontare prima anche il terzo turno di Coppa Italia.

Allo stadio Aragona di Vasto saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo: Benevento in campo con l'estremo difensore sloveno Belec alle spalle di Letizia impiegato come terzino destro, Lucioni e Camporese titolari al centro della difesa a quattro e Di Chiara schierato come laterale mancino. A centrocampo Amato Ciciretti, Del Pinto e Danilo Cataldi saranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre l'ex atalantino D'Alessandro, il bomber Coda prelevato dalla Salernitana e il romeno Puscas, autore dello storico gol della promozione nella finale play off contro il Carpi, formeranno il tridente offensivo.

La Vastese l'anno prossimo affronterà il campionato di Serie D sotto la guida del tecnico Gianluca Colavitto, che rappresenta un gran ritorno sulla panchina degli abruzzesi, che punteranno sicuramente a disputare un gran campionato grazie al calore di un tifo tra i più calorosi fra quelli di quarta serie. Tatticamente, Baroni anche in questa stagione dovrebbe svariare tra il 4-2-3-1 ed il 4-3-3 visto anche contro i tedeschi dell'Eintrach Francoforte. Dopo diversi campionati di grande livello in cui era mancata la ciliegina sulla torta della vittoria finale, la promozione in Serie A dell'anno scorso rappresenta senz'altro il fiore all'occhiello per il tecnico in una carriera che aspettava solo il grande salto verso la massima categoria.

Per il match amichevole presso lo stadio Aragona di Vasto probabilmente i bookmaker non rilasceranno quote, vista la differenza di categoria tra le due formazioni. Ricordiamo poi che la partita Benevento-Vastese non godrà di diretta tv o diretta streaming video via internet, ma potrà essere seguita con aggiornamenti sui portali dei siti d'informazione dedicati alle due formazioni, e anche sul sito ufficiale del club sannita, www.beneventocalcio.club.

