Bologna-Lekhwiya Doha/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Bologna-Lekhwiya Doha: qui il centrocampista Andrea Poli, 27 anni, arrivato dal Milan (LAPRESSE)

DIRETTA BOLOGNA-LEKHWIYA DOHA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO - Bologna-Lekhwiya Doha è una delle partite amichevoli in programma giovedì 3 agosto 2017: si gioca al Koasastadion di Sankt Johann, calcio d’inizio alle ore 17:30. Sesto test precampionato per il Bologna che nella serata di lunedì ha imposto il pareggio per 1-1 ai tedeschi del Colonia, giunti quinti nell’ultima edizione della Bundesliga; al vantaggio rossoblù firmato dal centravanti croato Bruno Petkovic, al 10’ minuto di gioco, ha risposto sempre nella prima frazione l’attaccante avversario Simon Zoller (29’), mentre nella ripresa il punteggio non è più cambiato.

Per quanto riguarda l’amichevole odierna invece, l’avversario inizialmente previsto era l’Al Sadd che però ha improvvisamente variato i suoi programmi: il Bologna si è quindi rivolto al Lekhwiya Doha, club campione del Qatar allenato dal franco-algerino Djamal Belmadi (41 anni). Il calciatore più rappresentativo della rosa è Youssef Msakni, fantasista tunisino (33 presenze e 4 gol con la sua Nazionale) classe 1990 che milita nel club dal 2013, mentre nel mercato estivo è stato acquistato il difensore brasiliano Lucas Mendes, ventisettenne che dal 2012 al 2014 ha giocato con l’Olympique Marsiglia.

Il Bologna sfrutterà quest’amichevole per migliorare la condizione fisica e gli automatismi tattici, quando manca ormai poco all’esordio ufficiale nella nuova stagione: sabato 12 agosto infatti i felsinei saranno di scena al Dall’Ara per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, l’avversario uscirà dal confronto tra Cittadella ed Albinoleffe che si gioca domenica (6 agosto). Contro il Lekhwiya Doha Roberto Donadoni dovrebbe proporre un 4-2-3-1 con Mirante in porta, De Maio e Giancarlo Gonzalez al centro della difesa, Torosodis terzino a destra e Masina sulla corsia di sinistra.

A centrocampo Taider e Pulgar, mentre Poli potrebbe essere avanzato sulla trequarti come già successo nelle amichevoli precedenti. Esterni alti Verdi e Krejcì e centravanti Mattia Destro. A disposizione il portiere Da Costa, i difensori Gastaldello, Maietta, Helander e Mbaye, i centrocampisti Crisetig, Falletti e Valencia e gli attaccanti Di Francesco, Okwonkwo e Petkovic. L’amichevole precampionato tra Bologna e Lekhwiya Doha non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

© Riproduzione Riservata.