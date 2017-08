Calendario Serie B 2018/ Sorteggio, diretta streaming video e orario tv: tutte le partite in tabellone

Diretta sorteggio calendario Serie B - LaPresse

Il sorteggio del calendario Serie B 2017-2018 caratterizzerà la serata di oggi, giovedì 3 agosto 2017, quando a partire dalle ore 20.00 sarà svelato il cammino delle 22 squadre che per ben 42 giornate si affronteranno in una nuova edizione del campionato cadetto, che come prassi ormai da alcune stagioni metterà in palio tre promozioni in Serie A - promozione diretta per la prima e la seconda classificata, la terza verrà messa in palio tramite playoff che coinvolgeranno le squadre che si piazzeranno dal terzo all’ottavo posto - ma anche quattro retrocessioni in Serie C che tutti punteranno ad evitare (le ultime tre scendono subito, playout fra la quartultima e la quintultima se ci saranno meno di 5 punti di distacco in classifica). Il momento del sorteggio del calendario è sempre entusiasmante e particolarmente atteso da parte dei tifosi che attendono di segnare le date delle sfide più attese, come ad esempio i derby fra squadre della stessa regione, e più in generale iniziano a capire quale sarà il percorso della squadra del cuore in un campionato sempre molto lungo e difficile. Gli allenatori invece di solito si sbilanciano di meno, rifugiandosi spesso nel classico commento “Tanto dobbiamo affrontarle tutte” - vero, dal momento che la vera discriminante sarà lo stato di forma delle squadre nel momento in cui si affronteranno, specie in un campionato per definizione imprevedibile come quello di Serie B, però l’attesa per scoprire il calendario resta comunque molto grande.

La diretta tv del sorteggio del calendario di Serie B 2017-2018 sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, il canale che è disponibile al numero 60 del telecomando ma anche al numero 225 della piattaforma Sky (naturalmente in questo caso per gli abbonati alla televisione satellitare) e che è visibile anche in diretta streaming video accedendo al sito sportitalia.com. Inoltre, il sorteggio si potrà seguire anche sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Serie B, per una copertura mediatica che sarà dunque completa, fra la televisione, il web e i social network.

Il sorteggio si svolgerà in uno scenario incantevole, cioè il Castello Svevo di Bari, una delle città più importanti fra quelle con squadre nella prossima Serie B: location perfetta per un evento che si svolge in una serata di inizio agosto, anche se ci richiamerà a quando si farà sul serio, magari con temperature e in scenari meno accattivanti. Naturalmente si tratterà di un sorteggio integrale: verranno infatti svelate tutte le 42 giornate che comporranno il calendario del campionato, naturalmente con le 21 giornate del ritorno che ricalcheranno a campi invertiti quelle della prima metà della stagione.

