Dalbert, Nizza - LaPresse

Manca davvero poco per il trasferimento di Dalbert dal Nizza all’Inter. Se tutto andrà come previsto, entro questa settimana arriverà la fatidica fumata bianca, con il terzino sinistro verdeoro che diverrà a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro. Come da indiscrezioni delle ultime ore, nella giornata di oggi sono attesi a Milano gli agenti e gli intermediari che stanno curando la trattativa, probabilmente l’ultimo step prima che il tutto venga messo nero su bianco. Se l’accordo si farà, a quel punto toccherà al giocatore sbarcare nel capoluogo lombardo, molto probabilmente nella giornata di domani o tutt’al più nel weekend. Le cifre in ballo parlano di un assegno da 20 milioni di euro circa, con l’aggiunta di 3/5 di bonus, che verranno recapitati nelle casse del Nizza. Una somma sicuramente più bassa rispetto ai 30 milioni che i transalpini chiedevano fino a pochi giorni fa, pari al valore della clausola rescissoria.

DALBERT ALL'INTER CALCIOMERCATO, È IL D-DAY: AGENTI IN ARRIVO, DOMANI TOCCHERÀ AL CALCIATORE

UN MERCATO NERAZZURRO OCULATO

Con l’arrivo di Dalbert alla Pinetina, l’Inter conferma la volontà di dare vita ad un mercato oculato e non fatto di “spendi e spandi”. Fino ad oggi, al di là dei giovani talenti, sono sbarcati ad Appiano Gentile i due centrocampisti ex Fiorentina Borja Valero e Vecino, il centrale di difesa Skriniar, a cui si aggiunge proprio il terzino sinistro brasiliano del Nizza. Una spesa totale di circa 80 milioni di euro per quattro calciatori, una cifra senza dubbio interessante tenendo conto delle pazze valutazioni a cui stiamo assistendo in questo mercato estivo. Bisognerà poi capire se arriverà qualcuno sulla fascia destra e magari un altro rinforzo per il cuore della difesa, mentre davanti tutto dipenderà dalle permanenza di Antonio Candreva e Ivan Perisic. L’ex Lazio è finito prepotentemente nel mirino del Chelsea, e in caso di buona offerta i nerazzurri potrebbero cederlo, trattenendo nel contempo l’esterno ex Wolfsburg.

