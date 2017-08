Danimarca Austria/ Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote e risultato live (Europei donne)

Diretta Danimarca Austria (LaPresse)

DIRETTA DANIMARCA AUSTRIA: INFO STREAMING VIDEO, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (EUROPEI DONNE) – Danimarca Austria, diretta dall’arbitro Kateryna Monzul, in programma oggi alle 18.00 e valida come prima semifinale degli Europei di calcio femminile 2017. Un vero faccia a faccia tra sorprese in una competizione che sta regalando molte emozioni rispetto a quelle che potevano essere le previsioni della vigilia. Le danesi possono senza ombra di dubbio attingere dalla grande tradizione del football scandinavo nel calcio femminile, ma dopo aver perso contro l'Olanda non sembravano in grado di insidiare un'altra Nazionale favorita per la vittoria finale, ovvero la Germania. Invece è arrivata una straordinaria vittoria in rimonta con i gol di Nadim e Nielsen che ha completamente sovvertito il pronostico.

Anche l'Austria sembra invincibile, capace di soffiare alla favorita Francia il primo posto nel girone (ma le transalpine ci hanno messo del loro) per poi resistere e battere ai rigori le spagnole. Da considerare come negli ultimi due precedenti, nonostante la Danimarca vanti come detto una maggiore tradizione, sia stata l'Austria ad avere sempre la meglio. Un particolare da considerare anche perchè tra le due squadre l'ultimo precedente risale al 6 luglio scorso, con l'Austria capace di imporsi con un pirotecnico quattro a due. E in un Europeo che ha già regalato grandi sorprese, non ci si potrebbe stupire nel vedere l'Austria in finale.

Al Rat Verlegh Stadion scenderanno in campo queste probabili formazioni. La Danimarca schiererà Petersen in porta, Theresa Nielsen sulla corsia laterale di destra in difesa, Roddik sulla corsia laterale di sinistra e Stine Larsen e Sorensen come centrali di difesa. Anche a centrocampo linea a quattro per le danesi, con Kildemoes e Sigvardsen-Jensen come centrali, Troelsgaard sulla fascia destra e Veje sulla fascia sinistra. Nel tandem offensivo partiranno dal primo minuto Nadim e Harder. La risposta dell'Austria sarà affidata a Zinsberger tra i pali, Schnaderbeck e Wenninger impiegate come difensori centrali, mentre Schiechtl occuperà l'out difensivo di destra e Aschauer l'out difensivo di sinistra. A centrocampo, tris confermato con Zadrazil, Puntigam e Billa, mentre il tris d'attacco sarà composto da Burger, Feiersinger e Makas.

Nonostante le austriache si siano dimostrate irriducibili, i bookmaker vedono le danesi maggiormente pronte per dare l'assalto alla finalissima degli Europei femminili. Vittoria della Danimarca in semifinale quotata 2.40 da Bwin, mentre Bet365 moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio ed il successo delle austriache viene invece quotato 3.30 da Paddy Power. Per Danimarca-Austria, ci sarà diretta tv su Eurosport, canale 210 del bouquet di Sky, ma disponibile anche sulla piattaforma di Mediaset Premium. Garantita quindi la diretta streaming video sia sull’app Sky Go, che su Premium Player, oltre che sul servizio dedicato Eurosport Player, disponibili però per i soli abbonati.

