Diego Costa al Milan / Calciomercato: idea di un prestito oneroso per un anno

Diego Costa, attaccante Chelsea - Instagram

Diego Costa continua ad avvicinarsi a piccoli passi al Milan. Il club rossonero ha rotto gli indugi, incontrando negli scorsi giorni Jorge Mendes, il procuratore dell’attaccante del Chelsea, mostrando chiaramente le proprie intenzioni. Peccato però che in cima alla lista dei desideri dello stesso nazionale spagnolo via sia l’Atletico Madrid. Diego Costa sa nel contempo che i Colchoneros hanno il mercato bloccato fino al prossimo gennaio del 2018 e di conseguenza sono due le opzioni: restare allo Stamford Bridge fino al prossimo inverno, rischiando però di perdere il treno per i Mondiali in Russia, o trovarsi una nuova sistemazione, magari a titolo temporaneo. A questa seconda opzione starebbe lavorando proprio la società di via Aldo Rossi, che avrebbe intenzione di assicurarsi il calciatore di origini brasiliane con la formula del prestito oneroso. In poche parole, Milanello sarebbe una sorta di parcheggio per l’attaccante fino all’estate del 2018, quando poi sarà libero di trasferirsi a Madrid.

DIEGO COSTA AL MILAN, CALCIOMERCATO: IL CLUB ROSSONERO NON MOLLA LA PRESA PER L’ATTACCANTE SPAGNOLO

SERVE UN RINFORZO IN ATTACCO

La cosa certa è che a questo Milan serve un rinforzo in attacco per lottare per un posto in Champions League, e forse anche qualcosa di più. Attualmente in rosa troviamo il giovane André Silva, tutto da scoprire e svezzare, nonché Carlos Bacca, con quest’ultimo però dato in uscita. C’è poi il baby Cutrone, ma puntare tutto su di lui dopo la buona prova contro il Bayern Monaco sarebbe un forte azzardo che nessuno a Milanello vuole fare. Manca quindi il bomber esperto, la sicurezza davanti che ti regala quei 20/30 gol all’anno, fondamentali per la squadra allenata da Vincenzo Montella. Spesso e volentieri, infatti, il Milan ha faticato in attacco durante la scorsa stagione, proprio per la mancanza in rosa di un bomber di razza. La principale alternativa a Diego Costa, ora come ora, continua ad essere Kalinic, che ha già le valigie pronte, e che la Fiorentina cederebbe anche subito in cambio di un assegno da 30 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.