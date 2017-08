Diretta/ Italia Stati Uniti: streaming video e tv, risultato live (World Grand Prix 2017)

Diretta Italia Stati Uniti (LaPresse)

DIRETTA ITALIA STATI UNITI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD GRAND PRIX 2017) – Italia Stati Uniti è la partita di volley femminile in programma oggi giovedì 3 agosto alle ore 9.00 secondo il fuso italiano (ma saranno le ore 15.00 locali a Nanchino) primo banco di prova per le azzurre nella Final Six del World Grand Prix 2017. Dopo un solo anno di assenza ma davvero disastroso in termini di risultati l’Italia volley rosa torna al massimo livello della disciplina: una qualificazione alla Final Six che forse ben pochi è pronosticavano come sicura alla vigilia di questo edizione del torneo targato Fivb ma che senza dubbio riempie d’orgoglio i fan delle azzurre.

A questo livello del World Grand Prix la formula è ormai nota: le prime sei squadre qualificate (5+ la nazionale di casa, in questo caso la Cina) hanno avuto accesso alla Final Six che ha luogo a Nanchino: qui i team sono stati divisi in due gironi da tre, dove ci si sfiderà a scontro diretto. Al termine solo le prime due di ogni gruppo potranno disputare le semifinali, che decideranno di conseguenza chi saranno le due nazionali finaliste per l’oro oppure per il bronzo. Difficile ora fare un pronostico, specialmente per l’Italia: le azzurre del ct Davide Mazzanti sono state inserite nel gruppo con gli Stati Uniti, campioni del mondo in carica la Serbia ,vice campionessa olimpica.

Di certo anche nell’altro girone le cose non sarebbero state più facili, dato che è composto da Cina campionessa olimpica, Brasile e Olanda: dopo tutto le azzurre sono approdate alla Final Six da vere outsider e mine vanganti della competizione. Chissà cosa le azzurre sapranno ancora regalarci dopo un percorso estivo, tra World Grand Prix e qualificazione ai mondiali davvero impeccabile per un gruppo giovane come è quello di Mazzanti.

Ricordiamo infine che la partita tra Italia e Stati Uniti, attesa alle ore 9.00 italiane non sarà visibile in diretta tv: il match del World Grand Prix 2017 sarà però visibile per tutti gli appassionati in diretta live streaming video sul profilo Youtube ufficiale della federazione internazionale (FIVB Volley ball). Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della Fivb (www.fivb.com) oltre che della competizione (www.worldgrandprix.2017.fivb.com) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live.

© Riproduzione Riservata.