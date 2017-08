Fenerbahce Sturm/ Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Fenerbahce Sturm (LaPresse)

DIRETTA FENERBAHCE STURM: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI – Fenerbahce Sturm, diretta dall’arbitro Robert Madley, è in programma oggi alle 19.30 e valida come ritorno per il terzo turno preliminare dell’Europa League 2017-2018. Sfida accesissima questa sera dato che i turchi hanno due risultati su tre, visto che hanno vinto nella prima partita di andata per 2-1: anche la vittoria con un solo goal di scarto (1-0), non aiuterebbe gli austriaci a passare il turno. Sarà quindi importante affermassi fin da subito in modo tale da non subire ribaltoni sul finale che potrebbero risultare fatali per il sogno turco dell’Europa League.

Capitolo probabili formazioni: è atteso il classico 4-4-2 per i turchi, con una rosa esperta e che rischia di poter essere una vera e propria sorpresa in questa edizione del torneo continentale. Unico anello debole Demirel, che si affiderà alla solidità difensiva di Neustadter (in goal nel match di andata) e all'esperienza europea di Skrte, per fare meno fatica possibile tra i pali: Ozbayrakli e Kaldirim dovrebbero completare il reparto.

A centrocampo Dirar e Valbuena agiranno sulle fasce, mentre Tufann e Souza in mezzo al campo: Kose e Potuk saranno pronti a completare il reparto offensivo, mentre Isla e Topal andranno in panchina. Formazione quasi pronta anche per gli austriaci, che scenderanno in campo con Siebenhandl in porta e Lykogiannis e Maresic al centro della difesa. Koch e Potzmann andranno invece a completare il reparto difensivo, mentre Lovric e Zulj saranno i due centrocampisti centrali: il gioco offensivo partirà proprio dai loro piedi.

Alar sarà invece il trequartista, visto che ha dimostrato di poter esprimere un buon calcio: l'unica punta sarà l'austriaco Zulechner, con Hierlander e Rocher che lo supporteranno in attacco. La formazione austriaca non ha mostrato una grandissima esperienza, ma la solidità di squadra potrebbe giocare un brutto scherzo ai turchi.

Sarà una sfida durissima: entrambe le formazioni sono molto compatte e hanno dimostrato di poter giocare un calcio elementare ma efficace. L'esperienza del Fenerbahce non è paragonabile nemmeno lontanamente agli austriaci: giocatori di grandissima qualità che hanno dimostrato di poter giocare in qualsiasi compagine. Non sarà infatti semplice per lo Sturm Graz giocarsi la partita in terra avversaria: il pubblico non andrà per il sottile e andare a sfidare una squadra turca non è mai semplice. Ambiente ostile o meno, lo Sturm dovrà cercare di imporre il proprio gioco, senza forzare mai.

Assisteremo ai primi minuti davvero intensi, anche perché i padroni di casa cercheranno in tutti i modi la qualificazione, ma occhio ai contropiedi avversari, che proveranno a rimanere chiusi il più a lungo possibile. Il pronostico della viglia vede avanti, per il portale bet 365 i turchi, che nel 1x2 hanno ricevuto la quota di 1.44: fissata a 7.00 la valutazione del successo austriaco mentre il pareggio è stato dato a 4.33.

Va ricordato che la sfida tra Fenerbahce e Strum Graz non verrà trasmessa in diretta tv nel nostro paese: non sono state fornite anche info utili su una eventuale diretta streaming video: consigliamo pertanto di consultare il sito ufficiale www.uefa.com per rimanere aggiornati sull’andamento del match e il risultato live.

