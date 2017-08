Fola-Ostersund/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fola Ostersund (LaPresse)

DIRETTA FOLA OSTERSUND: INFO STREAMING VIDEO E TV,PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE,ORARIO E RISULTATO LIVE (EUROPA LEAGUE)- Fola-Ostersund si gioca oggi alle 19.30, valida come ritorno del terzo turno preliminare dell’Europa League 2017-2018. La sfida di questa sera vede la formazione svedese scendere in campo in Lussemburgo forte dell'uno a zero dell'andata, firmato da un gol di Bachirou a inizio ripresa: la partita è però ancora tutt'altro che scontata nel suo esito, visto che in queste fasi preliminari delle Coppe Europee le formazioni del Lussemburgo stanno riuscendo a mettere in mostra dei progressi notevoli. In Europa League il Progres si è tolto la soddisfazione di eliminare i Rangers Glasgow nel primo turno, e lo stesso Fola di Esch-sur-Alzette ha superato due turni prima di arrivare a questo punto, eliminando prima i moldavi del Milsami e poi, contro il pronostico, gli azeri dell'Inter Baku.

A proposito del pronostico, però, è impossibile non ricordare come l'Ostersunds abbia compiuto l'impresa del secondo turno preliminare di Europa League, eliminando i turchi del Galatasaray che erano tra i papabili per l'accesso alla fase a gironi. Dunque una partita tra outsider tutta da vivere, considerando che gli svedesi possono contare su un maggiore stato di forma dovuto al fatto che in patria il loro massimo campionato è già iniziato (dopo l'ultimo pareggio a reti bianche contro l'Halmstad, l'Ostersunds occupa la quinta posizione in classifica, a sole due lunghezze dal Djurgarden secondo - ma a tredici punti dal Malmo capolista).

Questa sera si giocherà allo Stade Emile Mayrisch di Esch-sur-Alzette e scenderanno in campo queste probabili formazioni: tra i padroni di casa del Fola, alle spalle del portiere francese Hym, mancherà come terzino sinistra il suo connazionale Kirch, espulso per doppia ammonizione nella partita d'andata in Svezia. Giocherà l'inglese Cvetkovic sulla fascia mancina, con Laterza sull'out difensivo opposto e lo slovacco Chrappan e il capitano Klein difensori centrali. A centrocampo il bosniaco Muharemovic sarà schierato al fianco di Bechtold, mentre il tedesco dalle chiare origini italiane Dallevedove, Corral e il macedone Saiti supporteranno offensivamente il transalpino Hadji, schierato come unica punta di ruolo.

La risposta dell'Ostersunds sarà affidata all'estremo difensore Keita alle spalle di due linee a quattro: quella difensiva sarà composta da Mukiibi sulla fascia destra, Wildgren sulla fascia sinistra e Petterson e Papagiannopoulos (elementi tutti di nazionalità svedese, nonostante le diverse origini, al centro. L'iracheno Nouri, capitano della squadra, sarà affiancato dal centrocampista delle Isole Comore Bachirou al centro della mediana, mentre Aiesh sulla destra e Sema sulla sinistra saranno i due esterni di centrocampo. In avanti, tandem composto dal nigeriano Gero e dall'inglese Edwards.

4-2-3-1 per il tecnico francese del Fola, Serredszum, mentre l'inglese Potter schiererà l'Ostersunds con il 4-4-2, in piena tradizione con la tattica delle squadre nordiche. Vista la recente impresa compiuta contro il Galatasaray, i bookmaker danno ancora fiducia agli scandinavi quotando al raddoppio con William Hill la vittoria in Lussemburgo, mentre il successo interno del Fola viene quotato 4.30 da Unibet ed il pareggio 3.30 da Bwin.

Va detto infine che la partita di Europa League tra Fola e Ostersund, valida per l'andata del terzo turno di qualificazione, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamento sull’andamento e il risultato del match saranno disponibili sul sito internet ufficiale www.uefa.com, che metterà a disposizione una pagina azione per azione per ciascuna gara.

