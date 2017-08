Gabala Panathinaikos / Info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Gabala Panathinakos (LaPresse)

DIRETTA GABALA PANATHINAKOS: INFO STREAMING VIDEO, PROBABILI FORMAZIONI – Gabala Panathinakos, diretta dall’arbitro inglese Craig Pawson, è la partita in programma oggi giovedi 3 agosto alle ore 19.00 e valida per il ritorno del terzo turno di Europa League. La sfida di questa sera si annuncia importante: all'andata in Grecia è stata una partita ricca di occasioni da gol e che ha fatto divertire i tanti tifosi accorsi allo stadio. Allora il Panathinaikos si è imposto per 1-0 risultato che comunque non fa dormire ancora sonni tranquilli, visto che la squadra azera ha le carte in regola per rovinare i piani ai biancoverdi di Atene che vogliono centrare la qualificazione.

Fu un gol di Molins, bomber svedese, a decidere la sfida in favore dei greci che sono tra le formazioni più blasonate di questa fase dell'Europa League assieme a Milan e Zenit San Pietroburgo. Ecco perché c'è da attendersi una gara ricca di spunti e di occasioni visto che nessuna delle due vuole regalare spazi all'avversaria. Motivazioni a mille e concreta possibilità per il Gabala di mantenere aperta la corsa per la qualificazione.

Guardando le probabili formazioni si capisce come nessuna delle due formazioni voglia perdere la possibilità di accedere alla fase a gironi dell'Europa League. Per il Gabala il modulo sarà il 4-1-4-1 con Bezotosny in porta mentre in difesa giocheranno Gurbanov, Vernydub, Stankovic e Bulthuis. A centrocampo a fare da mediano ci sarà invece Malone che avrà il compito di smistare palloni ai compagni di reparto che saranno Joseph-Monrose, Huseynov, Halliday e Ozobic: la punta centrale sarà invece il francese Dabo. Per quanto concerne invece il Panathinaikos, mister Ouzounidis punterà sul 4-4-1-1 con Vlachodimos in porta mentre Coulibaly, Kolovetsios, Moledo e Hult agiranno da difensori.

In mezzo al campo spazio per Zeca e Courbelis mentre sulle fasce giocheranno Lod e Chatzigiovannis. In attacco invece spazio sicuramente per l'israeliano Altman e per Molins, bomber che ha già segnato agli azeri all'andata, e pronto a bissare la sua rete. In panchina Cabezas, giunto in questa sessione di calciomercato direttamente dall'Atalanta di Gasperini.

Formazione azera che punta molto sulle fasce in quanto gran parte del gioco si basa sui palloni smistati per il centravanti francese Dabo. Proprio lui sarà chiamato agli straordinari contro la formazione greca. Mentre il Panathinaikos non vuole sbagliare e perciò avrà voglia di continuare con l'intensità di gioco mostrata nella prima gara di questa stagione in Europa League. Sarà comunque una gara giocata ad alti livelli visto che nessuna delle due vuole concedere spazi all'avversaria. Per quanto concerne le scommesse, favorita la formazione greca secondo Bwin.

Infatti il Gabala viene quotato a 2.95 mentre il pareggio a 3.10. La vittoria dei greci viene considerata più abbordabile visto che è quotata a 2.30. Comunichiamo che la partita Gabala Panathinakos, non sarà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video: consigliamo pertanto di consultare il sito ufficiale www.uefa.com per rimanere aggiornati sull’andamento del match e il risultato live.

© Riproduzione Riservata.