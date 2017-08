Gaia Lucariello/ La compagna di Simone Inzaghi salva una neonata dal soffocamento con la manovra di Heimlich

Simone Inzaghi, la sua compagna salva una neonata - La Presse

Il gesto compiuto da Gaia Lucariello, compagna di Simone Inzaghi e madre del suo secondo figlio, non poteva passare inosservato. A farlo venire alla luce è stata la moglie di Alberto Aquilani, Michela Quattrociocche. Questa infatti su Instagram ha pubblicato un lungo post, associato a una foto che la ritrae insieme all'amica, sottolineando: "Una bimba di pochi mesi stava soffocando nel posto di vacanza dove ci troviamo, ma per fortuna c'era la mia amica Gaia Lucariello che grazie al suo coraggio e alla conoscenza dell'adeguata manovra è riuscita a salvargli la vita. Questo lo scrivo per incoraggiare tutti voi a partecipare al corso di disostruzione pediatrica perché basta davvero un attimo per salvare la vita a una persona. Gaia Lucariello sei la nostra eroina". Parole importanti che sicuramente mettono l'accento su una situazione che va analizzata per il futuro. Come specifica infatti Michela Quattrociocche è importante infatti prendere in considerazione di seguire un semplice corso per poter garantire in caso di emergenza il giusto supporto.

COMPAGNA INZAGHI EROINA, GAIA LUCARIELLO SALVA UNA NEONATA CHE STAVA SOFFOCANDO

I FATTI DUE GIORNI FA A SABAUDIA

La compagna di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, si è resa protagonista di un fatto davvero incredibile arrivando a salvare la vita a una piccola neonata. La donna si trovava due giorni fa a Sabaudia e ha subito capito la gravità della situazione quando una bambina di pochi mesi stava soffocando con il latte. Prontamente ha esercitato sulla bimba la manovra di Heimlich permettendole così di tornare a respirare in maniera corretta. I medici hanno sottolineato poi come potevano sopraggiungere problemi molto seri se la donan non fosse intervenuta in maniera repentina e molto precisa. Gaia Lucariello aeva seguito anni prima un corso di primo soccorso dal Dottor Squicciarini ed è riuscita a ricordare quanto imparato precedentemente. Come riporta La Gazzetta dello Sport nell'edizione online pare che la ragazza abbia voluto sottolineare di non sentirsi un'eroina, ma semplicemente una donna che ha agito d'istinto e con coraggio.

© Riproduzione Riservata.