Keita alla Juventus / Calciomercato: si chiude solo dopo la Supercoppa?

Keita, Lazio - LaPresse

Fra i vari obiettivi della Juventus per questo calciomercato estivo, continua ad esservi anche il solito Baldé Diao Keita. Ormai è da inizio estate che ve ne parliamo, con il giocatore di proprietà della Lazio, il cui contratto scadrà al 30 giugno del 2018, pronto a svestire la casacca dei capitolini per iniziare una nuova prestigiosa avventura in uno dei top club italiani. La Vecchia Signora ha presentato un’offerta al ribasso, attorno ai 15/20 milioni di euro, ed il problema sarà convincere Claudio Lotito, che invece continua a chiedere ben 30 milioni per il suo giocatore. Un divario molto alto, di circa 10 milioni, che però potrebbe essere compensato dalla volontà dello stesso Keita, che pare voglia solo ed esclusivamente la casacca dei bianconeri. Come sottovalutare poi un altro problema, di natura… logistica: il prossimo 13 agosto si terrà la Supercoppa Italiana, e di fronte vi saranno proprio la Juventus e la Lazio. Difficile quindi pensare che Lotito ceda il proprio giocatore a Madama prima di quella data, evitando così di doverlo sfidare con tutti i rischi che potrebbero nascere.

KEITA ALLA JUVENTUS, CALCIOMERCATO. LA SIGNORA CONTINUA A SEGUIRE L’ATTACCANTE ESTERNO DELLA LAZIO

MOLTE PRETENDENTI

Lotito si fa inoltre forte di offerte più vantaggiose rispetto a quella della Juventus, a lui pervenute. L’Inter avrebbe infatti messo sul piatto 25 milioni di euro bonus compresi, e attenzione anche al Napoli, altra big della Serie A che segue con interesse le vicende legate al giovane nazionale senegalese. La cosa certa è che il talento 1995 sta crescendo sempre più, e viene dalla sua stagione più importante. Durante il 2016-2017, sotto la guida di Simone Inzaghi, l’ex Barcellona è sceso in campo in ben 34 occasioni, di cui 31 in campionato e 3 in Coppa Italia. In queste gare ha realizzato ben 16 marcature (tutte in Serie A), con l’aggiunta di 6 assist (5 in A e 1 in Coppa). Un incremento notevole rispetto a due anni fa, quando Keita aveva giocato sì 31 gare, ma segnando solo 4 reti. Se fossimo negli Stati Uniti, quindi, il titolo di MIP, most improved player, il giocatore più migliorato, non glielo leverebbe nessuno.

© Riproduzione Riservata.