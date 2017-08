La coreografia dei tifosi del Legia Varsavia - Instagram

Ha fatto in breve tempo il giro del web, la coreografia realizzata dai tifosi del Legia Varsavia, in occasione della partita contro l’Astana. Durante il match valevole per il terzo turno preliminare della Champions League 2017-2018, i supporters polacchi hanno realizzato un’enorme scenografia, occupante tutta la curva, raffigurante un’immagine a dir poco scioccante: si vede infatti un ufficiale delle SS, le famose Schutzstaffel naziste, che hanno creato il terrore negli anni della seconda guerra mondiale, puntare la pistola alla tempia di un bambino. Una coreografia per ricordare quanto avvenne nel 1944 con recante la frase: «Durante la Rivolta di Varsavia i tedeschi uccisero 160mila persone. Migliaia di esse erano bambini». Un evento avvenuto proprio in quell’anno, a cominciare dal primo agosto, durante il quale l’esercito polacco insorse contro l’occupazione nazista, in attesa che arrivassero in aiuto le truppe dell’Unione Sovietica. Purtroppo, però, i russi non arrivarono mai, e la rivolta si concluse con un disastroso fallimento in termine di vite umane proprio per i polacchi.

LEGIA VARSAVIA, LA COREOGRAFIA FA SCALPORE: SS NAZISTA PUNTA PISTOLA ALLA TEMPIA DI UN BAMBINO

GRANDE APPREZZAMENTO SUL WEB

Nonostante l’immagine scioccante, la coreografia ha ricevuto un grande apprezzamento, soprattutto da parte dei supporters del Legia. Sul profilo ufficiale Instagram della squadra polacca, la foto della realizzazione ha ricevuto infatti più di 12 mila “mi piace”, un numero ben superiore alla media relativa agli altri post. La scenografia è stata mostrata prima del fischio iniziale, con i calciatori delle due squadre che si sono abbracciati sul cerchio di centrocampo, in totale silenzio. Purtroppo per il Legia Varsavia, la spettacolare coreografia non è servita di buon auspicio, visto che alla fine ha avuto la meglio l’Astana. I kazaki hanno infatti lasciato la Polonia con il risultato di una rete a zero in proprio favore, con gol vittoria di Czerwinski al 76esimo. Il Legia aveva comunque già compromesso la qualificazione al secondo e penultimo turno preliminare di Champions League all’andata, quando chiuse la partita in trasferta, venendo sconfitto per tre a uno.

