Matuidi alla Juventus / Calciomercato: Raiola incontro il PSG e prova a chiudere

La Juventus prosegue la sua caccia al centrocampista di qualità e quantità e in cima alla lista degli obiettivi continua ad esservi Blaise Matuidi. Il nazionale francese di proprietà del Paris Saint Germain è ormai da tempo sul taccuino della Vecchia Signora; al di là dell’interesse in questo mercato, Marotta e Paratici seguono infatti il transalpino addirittura dalla scorsa estate, quindi un corteggiamento lungo ben 12 mesi. Il problema principale è che passano i giorni ma la situazione non si sblocca, con i parigini che continuano a chiedere 30 milioni di euro, a differenza invece della proposta della società di corso Galileo Ferraris che non supererà mai i 15/20 milioni. Un’offerta al ribasso derivante dallo status contrattuale dello stesso Matuidi, il cui accordo con la squadra transalpina scadrà al 30 giugno del 2018, fra meno di 11 mesi. Tra l’altro lo stesso giocatore, uscendo allo scoperto negli scorsi giorni, aveva fatto chiaramente capire che non era intenzionato a prolungare l’accordo di cui sopra.

MATUIDI ALLA JUVENTUS, CALCIOMERCATO: IL CLUB BIANCONERO CONTINUA A MONITORARE IL CENTROCAMPISTA

RAIOLA INCONTRA IL PSG

Qualcosa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, visto che vi è in programma un incontro fra l’agente di Matuidi, Mino Raiola, e la dirigenza del Paris Saint Germain. Obiettivo del noto procuratore italo-olandese, provare a convincere i parigini ad abbassare le richieste, anche se colmare il divario di 10 milioni di euro di cui sopra, non sembra impresa tanto semplice, nemmeno per lo scaltro Raiola. La cosa certa è che il PSG potrebbe essere ora messo un po’ alle strette dalla UEFA dopo l’acquisto di Neymar da 222 milioni di euro. I francesi dovrebbero infatti cedere giocatori per la cifra spesa per il brasiliano, di modo da essere in regola con il Fair Play Finanziario, e di conseguenza potrebbero vendere anche Matuidi. Insomma, una situazione in divenire, che potrebbe sbloccarsi nel giro di pochi giorni, magari già ad inizio settimana prossima, anche perché Matuidi sembrerebbe essere l’unico obiettivo dei campioni d’Italia in carica per il centrocampo.

