Milan Craiova/ Streaming video e diretta tv Canale 5, formazioni, quote, orario, risultato live

Europa League 2017-2018: diretta Milan-Craiova (LAPRESSE)

DIRETTA MILAN CRAIOVA STREAMING VIDEO E ORARIO TV CANALE 5, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (EUROPA LEAGUE)

ORARIO DELLA PARTITA. Milan-Craiova sarà diretta dall’arbitro bulgaro Nikola Popov: ad assisterlo i guardalinee Georgi Todorov e Martin Venev e il quarto uomo Stanislav Todorov. I rossoneri tornano in campo nella serata di giovedì 3 agosto 2017, per il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League: calcio d’inizio fissato per le ore 20:45.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE MILAN CRAIOVA. La partita di Europa League tra Milan e Craiova, valida per il ritorno del terzo turno preliminare, sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, quindi in chiaro. Per tutti anche la diretta in streaming video sul sito internet www.medaiset.it, alla sezione ‘Dirette’. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI MILAN-CRAIOVA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE (EUROPA LEAGUE 2017-2018, RITORNO 3°TURNO PRELIMINARE) - - - - - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU MEDIASET.IT LA PARTITA MILAN-CRAIOVA

IL RISULTATO DELLA PARTITA DI ANDATA. La squadra allenata da Vincenzo Montella riparte dopo il successo per 0-1 nella gara d’andata in trasferta, quindi nel return match casalingo potrà vincere o pareggiare con qualsiasi punteggio mentre l’eventuale 0-1 a favore dei rumeni trascinerebbe la sfida ai tempi supplementari (previsti eventualmente anche i calci di rigore). Grande attesa per il debutto a San Siro del nuovo Milan, profondamente rinnovato dagli acquisti e nelle ambizioni: i tifosi stanno rispondendo con entusiasmo e per il match di questa sera è previsto un Meazza quasi esaurito (annunciati 60 mila spettatori).

PROBABILI FORMAZIONI E MODULI. Nel primo round disputato settimana scorsa il Craiova, allenato dall’italiano Devis Mangia, si è rivelato squadra compatta ed in grado d’impensierire un Milan più indietro nella preparazione: per i rossoneri sarebbe importante sbloccare subito la partita di ritorno di modo da mettere al sicuro la qualificazione al turno playoff, che si terrà nella seconda metà di agosto in gare di andata e ritorno (le vincenti accederanno alla fase a gironi). In settimana Montella ha sperimentato anche lo schieramento con la difesa a tre, ma per il return match del terzo turno è probabile che sia confermato il 4-3-3 di partenza impiegato giovedì scorso a Craiova.

MILAN. Per quanto riguarda i possibili titolari previsti Donnarumma in porta, Zapata e Musacchio al centro della difesa, Conti terzino a destra e lo svizzero Ricardo Rodriguez, match winner su punizione una settimana fa, a sinistra. A centrocampo il dubbio principale riguarda il ruolo di regista, con Montolivo favorito sul giovane Locatelli, mentre le mezzali saranno ancora Kessie e Bonaventura; in attacco il portoghese André Silva contende il posto a Patrick Cutrone, classe 1997 partito dall’inizio in Romania ed autore di una prova positiva; sulla fascia destra invece potrebbe esordire lo spagnolo Suso al posto di Borini, con Niang ancora titolare a sinistra.

CRAIOVA. Il Craiova di Devis Mangia dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2: tra i pali Calancea, in difesa Dimitrov a destra, Briceag sulla corsia opposta e coppia centrale tutta croata composta da Spahija e Kelic. Linea di metacampo con Gustavo sulla fascia destra, Zlatinski e Fausto Rossi per vie centrali l’ex Pescara Ritrita sulla sinistra, davanti infine il tandem formato da Bancu e Baluta.

QUOTE SNAI. I bookmaker sono tutti dalla parte dei rossoneri: su snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria del Milan abbassato a quota 1,14, poi il segno X per l’eventuale pareggio finale a 7,25 e il segno 2 per il successo esterno del Craiova a quota 15,00. Under 2,70, Over 1,38, Gol 2,15 e NoGol 1,57.

© Riproduzione Riservata.