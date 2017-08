Neymar al PSG / Calciomercato live, Pastore gli cede la 10: possiamo vincere la Champions

Neymar, attaccante Barcellona - LaPresse

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’ufficialità di quello che è già stato ribattezzato il trasferimento del secolo, vale a dire il passaggio di Neymar dal Barcellona al Paris Saint Germain. Il giocatore ha già salutato i suoi vecchi compagni di squadra, ed ora si attende solo che i parigini versino nelle casse catalane i famosi 222 milioni di euro della clausola rescissoria. O Ney avrebbe già sostenuto le rituali visite mediche in gran segreto, ad Oporto, anche se non vi sono conferme (e nemmeno smentite in merito), e la presentazione potrebbe avvenire nel weekend, ai piedi della Tour Eiffel, così come fatto in passato dal PSG con un altro grandissimo come Ibrahimovic. Insomma, quello che fino a poche settimane fa sembrava una semplice boutade, è divenuto qualcosa di realmente concreto, con Neymar che la prossima stagione giocherà al Parco dei Principi, pronto ad aiutare i francesi nella conquista della loro prima storica Champions League.

NEYMAR AL PSG CALCIOMERCATO LIVE: SI AVVICINA SEMPRE PIÙ L’UFFICIALITÀ RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEL SECOLO

PASTORE GLI CEDE LA 10

E lo sbarco di Neymar a Parigi ha ovviamente regalato grande ottimismo in casa PSG, e lo si capisce anche dalle recenti dichiarazioni di Javier Pastore, trequartista della nazionale argentina, che ha deciso di regalare al nuovo arrivato la prestigiosa maglia numero dieci: «Voglio che si senta a suo agio e felice sin dal primo giorno – le parole dell’ex calciatore del Palermo rilasciate ai microfoni dell’emittente radiofonica spagnola, Cadena Ser - e offrirgli tutto il sostegno di cui ha bisogno perché insieme possiamo vincere la Champions League. Per me è un piccolo simbolo per dargli il benvenuto». Un’accoglienza a braccia aperte quindi quella di Pastore, con la dirigenza del PSG, che pare abbia deciso di togliere dal mercato il Flaco, proprio per questo splendido gesto. Neymar, insieme a Cavani e Draxler, formerà senza dubbio uno degli attacchi più forti al mondo, al pari di quello del Real Madrid, leggasi Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, e a tutt’oggi superiore a quello del Barcellona, che però a breve dovrebbe scatenarsi sul mercato.

© Riproduzione Riservata.