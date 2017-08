Olanda Inghilterra/ info streaming video e tv, probabili formazioni, quote e risultato live (Europei donne)

Diretta Olanda Inghilterra (LaPresse)

DIRETTA OLANDA INGHILTERRA: INFO STREAMING VIDEO E TV,PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO,QUOTE E RISULTATO LIVE (EUROPEI CALCIO FEMMINILE) – Olanda-Inghilterra, diretta dall’arbitro Stéphanie Frappart, si disputa oggi alle 20.45 è valida come seconda semifinale degli europei di calcio femminile. Una sorta di finale anticipata considerando la qualità che le due squadre hanno saputo mettere in campo in questa prima fase dell'europeo. Le olandesi anche contro la Svezia nei quarti di finale si sono confermate micidiali in attacco ed estremamente concrete in difesa, ma ancora meglio ha fatto l'Inghilterra che pure, trovandosi di fronte la Francia, ha avuto un compito anche più ingrato nei quarti.

Da sottolineare come nei precedenti degli ultimi sette anni fra le due Nazionali, le olandesi non siano mai riuscite a battere le inglesi, che hanno avuto la meglio anche nell'ultimo precedente datato 29 novembre 2016, vinto con un gol della solita Taylor, che sotto porta si sta affermando come giocatrice decisiva anche in questo europeo. Nel 2017 l'Olanda ha perso solo contro la Francia in match contro avversarie europee, transalpine che avevano battuto anche l'Inghilterra nello scorso marzo, ma che ora si ritrovano fuori dalle prime quattro classificate dell'Europeo olandese. Segno che il campo sarà l'ultimo giudice, anche in una sfida come questa che appare più che mai incerta.

Allo stadio De Grolsch Veste di Enschede scenderanno in campo queste probabili formazioni: l'Olanda giocherà con Van Veenendaal tra i pali e una linea difensiva a quattro con Van Lunteren sulla corsia laterale di destra e Van Es sulla corsia laterale di sinistra, mentre le due centrali saranno Dekker e Van der Gragt. A centrocampo il terzetto titolare sarà composto da Spitse, Van de Donk e Groenen, mentre le tre attaccanti che partiranno dal primo minuto in questa semifinale europea saranno van de Sanden, Martens e la centravanti Miedema.

Risponderà l'Inghilterra con Bardsley tra i pali, Bronze sulla fascia destra in difesa e Stokes sulla fascia sinistra, mentre Houghton e Bright giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Scott e Moore, mentre Kirby, White e Nobbs supporteranno offensivamente l'azione della centravanti Taylor, autrice della rete che ha permesso alle inglesi di piegare la Francia nei quarti di finale.

Nonostante il fattore campo si stia rivelando importante, per l'Olanda non c'è il favore del pronostico dei bookmaker in questa semifinale. Che vedono un passo avanti l'Inghilterra, con quota per la vittoria britannica fissata a 2.45 da William Hill, mentre Bwin fissa a 3.10 la quota relativa al pareggio, la stessa che Bet365 propone per l'eventuale vittoria interna delle olandesi.

Per Olanda Inghilterra, ci sarà diretta tv su Eurosport, canale 210 del bouquet di Sky, ma disponibile anche sulla piattaforma di Mediaset Premium. Garantita quindi la diretta streaming video sia sull’app Sky Go, che su Premium Player, oltre che sul servizio dedicato Eurosport Player, disponibili però per i soli abbonati.

