Oostende-Marsiglia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Oostende Marsiglia (LaPresse)

DIRETTA OOSTENDE MARSIGLIA INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARI – Oostende-Marsiglia, diretta dall’arbitro italiano Marco Guida, è la partita in programma oggi giovedi 3 agosto alle ore 20.45 a Ostend e valida come ritorno del terzo turno preliminare di Europa League 2017-2018. La gara d'andata come previsto ha regalato spettacolo, con la formazione francese allenata da Rudi Garcia capace di vincere quattro a due e di ipotecare di fatto il passaggio del turno ai play off. Un vero peccato per l'Oostende che da diverse stagioni si sta imponendo come formazione emergente del calcio belga e che è riuscita a dare filo da torcere anche ai marsigliesi.

In quell’occasione, dopo il vantaggio del Marsiglia di Germain, l'Oostende aveva pareggiato con un rigore di Siani, ma si è ritrovata poi di nuovo sotto per la rete di Sanson. Germain è andato di nuovo a segno firmando il tre a uno, quindi Musona ha riportato a galla i belgi prima della tripletta dello scatenato Germain, che di fatto ha messo mezzo piede nei play off per la squadra dell'ex tecnico della Roma.

All'Oostende servirà ora una vittoria con due gol di scarto, un due a zero o un tre a uno, per ribaltare la situazione contro un Marsiglia comunque ambizioso, che punta dritto alla fase a gironi e che vuole tornare ai vertici anche nel campionato francese. Entrambe le squadre sono entrate in gioco in questo terzo turno preliminare di Europa League, con l'Oostende che ha perso la sfida d'esordio nel nuovo campionato belga in casa contro il Mouscron, passato alla Versluys Arena con un gol di Bolingi a metà ripresa.

Le probabili formazioni del match: l'Oostende giocherà con il numero uno Proto a difesa della porta, alle spalle del ceko (ex Lazio) Rozehnal e del montenegrino Tomasevic, difensori centrali in una difesa a quattro con Capon impiegato come terzino destro e il croato Milic impiegato come terzino sinistro. Il sudafricano Jali e il camerunese Siani copriranno le spalle a centrocampo ai giocatori chiamati a compiti offensivi come l'ala dello Zimbabwe Musona, l'iraniano Ramin e il francese Berrier, mentre il nigeriano Akpala sarà confermato nel ruolo di unica punta. La risposta del Marsiglia sarà affidata a Mandanda tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con il giapponese Sakai, il portoghese Rolando, Rami e l'ex juventino Evra. Luiz Gustavo sarà il perno del centrocampo a tre affiancato da Sanson e da Maxime Lopez, in avanti Payet e Thauvin sosterranno lo scatenato centravanti Valere Germain, prelevato in estate dal Monaco e autore di una tripletta nel match d'andata.

Il belga Vanderhaeghe, allenatore dell'Oostende, riproporrà tatticamente il suo 4-2-3-1 che ha funzionato all'andata dal punto di vista offensivo, ma molto meno per quanto riguarda il rendimento della difesa. 4-3-3 per il Marsiglia di Rudi Garcia che ha evidenziato a sua volta volta qualche falla nella sua retroguardia, anche se l'attacco sembra essere potenzialmente il fiore all'occhiello della squadra anche in chiave campionato.

Al di là del fattore campo favorevole ai belgi, i bookmaker tendono a credere che il Marsiglia chiuderà facilmente la pratica qualificazione, con Bwin che offre a 1.85 il successo degli uomini di Garcia in trasferta, mentre Bet365 offre a 4.33 la quota relativa alla vittoria dell'Oostende e Paddy Power propone a 3.70 la quota relativa al pareggio, che qualificherebbe comunque comodamente i francesi. Comunichiamo che la partita Oostende-Marsiglia, non sarà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video: consigliamo pertanto di consultare il sito ufficiale www.uefa.com per rimanere aggiornati sull’andamento del match e il risultato live.

© Riproduzione Riservata.