Osijek-Psv/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote, e risultato live

DIRETTA OSIJEK PSV: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, QUOTE E RISULTATO LIVE (EUROPA LEAGUE) – Osijesk-Psv, diretta dall’arbitro portoghese Hugo Miguel,si gioca alle 20.45 e valida come match di ritorno del terzo turno preliminare della Europa League 2017-2018. Gli olandesi, terzi in classifica nello scorso campionato, sono entrati in gioco nella seconda competizione continentale dopo aver saltato i primi due turni, ma non si sono presentati nel migliore dei modi, visto che i croati li hanno gelati col rigore di Barisic che ha regalato loro la vittoria di misura in trasferta.

L'Osijek sta dimostrando di prendere estremamente sul serio questa Europa League, e dopo aver superato agevolmente il primo turno preliminare eliminando gli andorrani del Santa Coloma, hanno vinto un doppio confronto non facile contro gli elvetici del Lucerna, ed ora hanno la grande chance di eliminare un club come il PSV che era considerato potenzialmente favorito non solo per l'accesso alla fase a gironi, ma anche tra le squadre che avrebbero potuto dire la loro per la vittoria finale.

Dopo anni di dominio in Olanda, però, il PSV lo scorso anno ha subito l'egemonia del Feyenoord e dell'Ajax, ritrovandosi staccato nella lotta al titolo. Come spesso avviene con le squadre olandesi, il club di Eindhoven ha attraversato un nuovo processo di rinnovamento che ora però rischia di renderlo acerbo per le competizioni europee. L'Osijek inoltre ha già iniziato il nuovo campionato croato, ottenendo un buon pareggio contro la quotata Dinamo Zagabria alla terza giornata.

Le probabili formazioni che si sfideranno allo Stadion Gradski. L'Osijek scenderà in campo con Malenica a difesa della porta, mentre Sorsa giocherà in posizione di terzino destro e il capitano Barisic in posizione di terzino sinistro. Skoric e Barac saranno i due centrali di difesa, mentre Mudrazizja e Mioc copriranno le spalle, da vertici arretrati di centrocampo, ai tre incursori offensivi, ovvero Bockaj, l'ucraino Lyopa e l'albanese Grezda. In avanti, il macedone Ejupi sarà confermato nel ruolo di unica punta.

Risponderà il PSV Eindhoven con Zoet estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro con il colombiano Arias sulla fascia destra, Brenet sulla fascia sinistra e il francese Isimat-Mirin e il tedesco Schwaab impiegati come centrali. Centrocampo a tre con Hendrix, Van Ginkel e Ramselaar chiamati a partire dal primo minuto, in avanti Locadia, De Jong e Bergwijn giocheranno titolari nel tridente offensivo. Confronto tattico che vede opposti il 4-2-3-1 del tecnico croato Zekic ed il 4-3-3 dell'allenatore olandese del PSV Eindhoven, Philip Cocu, con l'Osijek che ha saputo sfruttare al meglio nel match d'andata gli spazi concessi dagli avversari, tatticamente un po' ingenui.

Le agenzie di scommesse puntano ancora su un riscatto del PSV Eindhoven, nonostante la sorpresa dell'andata. La vittoria della formazione olandese in Croazia viene quotata 1.65 da William Hill, ma va ricordato come ai 'Boeren' servano almeno due gol per garantirsi il passaggio del turno con una vittoria con qualunque tipo di risultato. Bet365 alza fino a 5.25 la quota relativa alla vittoria interna dell'Osijek che blinderebbe qualsiasi tipo di discorso di passaggio del turno, così come il pareggio quotato 3.80 da Paddy Power.

Ricordiamo infine che la partita di Europa League tra Osijek e Psv, valida per l'andata del terzo turno di qualificazione, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamento sull’andamento e il risultato del match saranno disponibili sul sito internet ufficiale www.uefa.com, che metterà a disposizione una pagina azione per azione per ciascuna gara.

