Probabili Formazioni/ Milan Craiova: quote e le ultime novità live (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CRAIOVA: QUOTE E LE ULTIME NOVITA’ LIVE (EUROPA LEAGUE) – La formazione di Montella torna in casa a San Siro per disputare la partita tra Milan e Craiova, ritorno della terzo turno preliminare di Europa League, dopo il bel successo per 1-0 conseguito in terra rumena. Per questa sfida sulle zolle di casa il tecnico rossonero ora potrà avere a disposizione una rosa più completa e quindi non dovrebbe risultare troppo legato nello stabilire la probabile formazione titolare: differente problema invece per il tecnico del club rumeno Devis Mangia che dovrà optare sui propri titolarissimi per strappare un successo e il passaggio di turno che paiono lontani. Ricordiamo che la partita è in programma per oggi giovedi 3 agosto alle ore 20.45 a Milano: ora spazio all’analisi nel dettaglio delle probabili formazioni di Milan-Craiova.

QUOTE E PRONOSTICO – Forte del fattore campo oltre che del risultato del match di andata il pronostico vede il Milan ampiamente favorito al successo questa sera. Il portale di scommesse sportive snai infatti nell’1x2 vede la vittoria rossonera quotata a 1.13 contro l’16.00 dato per il successo dei Craiova con il pareggio poi fissato a 7.25.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN – Per il primo big match della stagione dei Milan tra le mura di casa Montella non dovrebbe fare a meno del solito 4-3-3 ormai ben più che consolidato: alcuni cambi però sono attesi rispetto all’11 iniziale visto in terra rumena. Tra i pali chiaramente non mancherà Gigio Donnarumma, atteso al banco di prova domestico per far rinnamorare di sé i tifosi rossoneri: davanti a lui paiono confermati Zapata e Musacchio, confermati con invece Adrea Conti attesi titolare la posto di Abate. Non mancherà a completamento del reparto Ricardo Rodriguez, marcatore del match di andata: come lui dovrebbero venir confermati a ma a centri campo Buonaventura e Kessie come mezz’ali, mentre è probabile che sia Locatelli il registra atteso in campo oggi al posto del capitano Montolivo, visto in difficoltà contro il Craiova all’andata. Piccole modifiche anche nel reparto offensivo con Niang e Borini fedeli sulla corsie (ma quest’ultimo in dubbio con Suso, probabile favorito): davanti sul tridente spazio a Andrè Silva.

PROBABILI FORMAZIONI CRAIOVA – Nonostante il diverso terreno di gioco e il diverso peso del match, il tecnico del Craiova non dovrebbe fare troppe modifiche rispetto all’11 visto nella partita di andata: Mangia sa bene che oggi come allora servirà solo la miglior prestazione da parte dei suoi titolari per tentare il miracolo. Via quindi al 4-1-4-1 visto dopo giorni fa con Calacea tra i pali e davanti a lui la oppia difensiva formata da Relic e Spahlija con Brlceag e Dimitrovi chiamati sulle fasce: sarà Zalatinski a fare da cerniera (ma è possibile che il bulgaro classe 1985 arretri per rimpolpare il reparto difensivo). A centrocampo schieramento ampio con Mitrita e Rossi al centro con Bancu e Gustavo liberi di scorrazzare sulle fasce: sarà come al solito il capitano Baluta a are da punta centrale, benchè sia stato titolare anche nel match di campionato contro il Bucuresti domenica scorsa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN (4-3-3): Donnarumma; Rodriguez, Musacchio, Zapata, Conti; Bonaventura, Locatelli, Kessiè; Niang, Andrè Silva, Borini All Montella.

PROBABILI FORMAZIONI CRAIOVA (4-1-4-1): Calancea; Dimitrov, Spahlja, Kelic, Brlceag; Zlatinski; Gustavo, Rossi, Mitrita, Bancu; Baluta. All . Mangia.

