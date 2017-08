Pronostici Europa League/ Scommesse e quote sulle partite di ritorno

Pronostici Europa League (LaPresse)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE, LE SCOMMESSE E LE QUOTE SULLE PARTITE DI RITORNO (3^TURNO PRELIMINARE) – Tempo di verdetti per il terzo turno preliminare della Europa League 2017: questa sera infatti si disputeranno le 27 partite di ritorno previste dal calendario, anche se ovviamente gli occhi di tutti saranno fissati su Milan-Craiova. I rossoneri di Montella sono gli ultimi italiani presenti a questa fase del tabellone con il fattore campo a favore non dovrebbero fare fatica a ottenere il passaggio del turno. Prima di andare a vedere cosa ci potrebbero dire i pronostici delle partite in programma oggi 3 agosto, ricordiamo che il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 17.00 con Dinamo Minsk-Aek Larnaca e Shkendija-Trakai, mentre l’ultima partita in calendario sarà attesa alle ore 22.00 tra Braga e Aik. Andiamo quindi ad analizzare per sommi capi i match più importanti in programma per oggi e di scoprire i pronostici e le conseguenti scommesse delineate per le partite in programma questa sera.

Come detto si comincerà con la partita tra Dinamo Minsk e Aek Arnaca, con un pronostico che appare molto aperto nonostante il 2-a favore dei ciprioti conquistato all’andata: i bielorussi difficilmente potrebbero cambiare le carte in tavola, ma storia e pubblico io casa potrebbero al fine compire il miracolo. L’altra partita del pomeriggio sarà invece tra Shkendija e Trakai, con i macedoni che dovranno recuperare un non impossibile 1-2 maturato all’andata e che scommettono ancora sul passaggio del turno, affatto impossibile. Unica partita attesa alle ore 18.30 sarà quella tra i norvegesi dell’Odd e la Dinamo Zagabria: qui i croati paiono favoriti grazie al 2-1 conquistato in casa e una certa robustezza nella rosa, che non dovrebbe sfigurare in terra norvegese.

Sfida aperta invece tra Oleksandriya e Astra visto che il match di andata in terra rimena si era chiuso con un insipido 0-0: qui il pronostico favorisce i padroni di casa anche se appare difficile che i bianconeri siano pronti a lasciare l’Europa League. Si annuncia caldissimo invece l’incontro tra Sorta Praga e Stella rossa: qui i serbi hanno il vantaggio del match di andata per 2-0 oltre che una rosa al completo cosa che non si può dire dei cechi. Come loro non dovrebbero avere particolari problemi nonostante il campo avverso anche i francesi del Bordeaux, impegnati contro il Videoton dopo l’2-1 ottenuto all’andata: così anche Zenit San Pietroburgo e Fenerbahce , impegnati rispettivamente contro Yehuda e Strum Graz in casa e con il vantaggio del successo ottenuto nell’andata.

Nonostante il pareggio incassato all’andata, in casa il Paok è favorito contro gli ucraini dell’Olimpik Dontesk, così come il Gent, che però sconta stasera la trasferta in casa degli austrici di Altach. Due i grandi match previsti per oggi ovvero Atletich Bilbao-Dinamo Bucuresti e Milan-Craiova: in entrambi i casi fattore campo, rosa e blasone fanno sì che siano i padroni di casa i vincitori pronosticati, del match come per il passaggio di turno in Europa League, e anche in maniera plateale. A chiudere questa serata per i ritorno dei 3^turno preliminare sono le partite poi tra Domzale-Friburgo e Braga- Aik Stockholm: per il primo incontro il pronostico consegna la vittoria ai tedeschi forti anche dell’1-0 fissato all’andata, mentre nonostante il pareggio ottenuto all’andata sono i portoghesi i favoriti in casa questa sera.

