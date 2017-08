VAR IN SERIE A / Arriva il via libera dall'Ifab, completato tutto l'iter per l'utilizzo nel calcio italiano

Var in Serie A - La Presse

Ormai è certo, la Var sarà applicata in Serie A. L'iter ha preso il via ufficiale per la definitiva autorizzazione in vista dell'inizio, tra due settimane, del campionato di calcio italiano. La conferma è arrivata dall'Ifab che ha dato il via libera dopo l'importante incontro nella sede della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) di ieri. Roberto Rossetti e Nicola Rizzoli, Prject Leader e Referee Instructor del Var, hanno incontrato il Segretario dell'Ifab Lukas Brud e il Direttore Tecnico David Elleray insieme al Presidente della Figc Carlo Tavecchio e il Direttore Generale Michele Uva. Un passo in avanti importante è stato rappresentato dall'operato di Roberto Rosetti. L'ex arbitro infatti sta incontrando tutte le squadre di Serie A tenendo dei veri e propri seminari per spiegare a dirigenti, allenatori e giocatori le dinamiche della Var per non creare delle polemiche in campo. Si inizierà tutto dalla prima gara di Serie A, l'anticipo Juventus-Cagliari.

VAR IN SERIE A: ARRIVA IL VIA LIBERA DALL'IFAB

LA STORIA DELLA VAR

L'evoluzione del calcio moderno ha obbligato l'International Footbal Association Board ad approvare la Var. Questo è arrivato nel giugno del 2016 con il debutto nell'agosto dello stesso anno nella gara New York Red Bull II-Orlando City B nell'USL Pro. In quel caso l'arbitro ha deciso di intervenire due volte fermando il gioco grazie alla Var. In campo internazionale il debutto è arrivato invece nel settembre del 2016 nell'amichevole Francia-Italia. Il passo in avanti è arrivato nello scorso inverno quando è stata utilizzata nella Coppa del mondo per club FIFA 2016. Presa la decisione di introdurre la Var anche per i Mondiali 2018 in Russia preceduto da due competizioni di questa estate che hanno regalato la possibilità di trovare conferme. La Var infatti è stato un vero e proprio successo nel Mondiale Under 20 2017 e nella Confederations Cup 2017 che hanno permesso agli addetti ai lavori di capire l'utilità di questo mezzo che sarà protagonista nell'imminente inizio della prossima Serie A 2017/2018.

