Video/ Atletico Madrid Liverpool (5-4 dcr): highlights e gol della partita (Audi Cup 2017)

Video Atletico Madrid Liverpool (LaPresse)

VIDEO ATLETICO MADRID LIVERPOOL (5-4 DCR): HIGHLIGHST E I GOL DELLA PARTITA (AUDI CUP 2017) - Liverpool e Atletico Madrid si sono sfidati per la finale dell'Audi Cup, competizione giunta alla quinta edizione: 5-4 il risultato finale per i colchoneros, al successo solo ai calci di rigore: ma andiamo ora a scoprire cosa è successo ieri in campo. Dopo aver superato rispettivamente il Bayern Monaco e il Napoli, le due compagini vogliono alzare il prestigioso trofeo. Al 4'una frittata di Gomez favorisce Vietto, per poco l'attaccante non punisce i reds. I primi trenta minuti della partita sono di pura battaglia. In campo si vedono più calci che calcio. Gli spagnoli, dalla difesa d'acciaio e dal contropiede micidiale, passano al 32'. Cross di Vrsaljko, gran parata su Correa di Ward, palla sulla traversa che finisce a Keidi che trasforma a porta vuota.

Alla prima occasione buona l'Atletico Madrid passa in vantaggio. L'arbitro, senza concedere recupero, manda tutti negli spogliatoi. Nella seconda frazione il Liverpool attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio. La difesa dei colchoneros non sbaglia nulla. Quando tutto sembra deciso arriva il fallo di Gabi su Origi, per l'arbitro è rigore. Sul pallone va Firmino che non sbaglia e rimette tutto in parità. Nel finale le due compagini ci provano ancora ma il risultato non cambia più, si va direttamente ai calci di rigore. Nella lotteria finale è decisiva la parata di Moyà su Henderson. Le altre esecuzioni terminano tutte in rete, trionfa l'Atletico Madrid. Ricordiamo che il Liverpool inizierà ufficialmente la stagione il 12 agosto contro il Watford, nella prima giornata di Premier League. Mentre l'Atletico Madrid il 19 agosto incontrerà il neo promosso Girona nella prima della Liga.

