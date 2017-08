Video/ Sampdoria Machester United (1-2): highlights e gol della partita (Amichevoli)

Video Sampdoria Manchester United (LaPresse)

VIDEO SAMPDORIA MANCHESTER UNITED (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - All'Aviva Stadium di Dublino il Manchester United batte la Sampdoria per 2 a 1. Nel primo tempo, nonostante qualche errore in avvio da parte di entrambe le squadre, i Red Devils si impongono già dai primi minuti sbloccando al 9' con il colpo di testa di Mkhitaryan su assist di Darmian. Lo stesso ex Borussia Dortmund si rende pericoloso in quel modo in altre due occasioni sebbene i blucerchiati guadagnino campo e fiducia, con Lindelof a sfiorare pure l'autorete al 42' prima dell'intervallo. Nella ripresa, gli inglesi effettuano diverse sostituzioni agevolando però il pareggio degli italiani con Praet al 63', chiudendo un contropiede sulla brutta respinta di Smalling. Anche i liguri inseriscono forze fresche sebbene siano i subentrati di Mourinho ad imporsi nel finale quando Mata, all'81', decide l'incontro sul rasoterra dell'ottimo Martial. Pur sconfitto, l'allenatore doriano Giampaolo può festeggiare il suo cinquantesimo compleanno consapevole che la sua formazione potrà farsi valere contro le grandi del nostro campionato.

Statistiche:

Il Manchester United ha saputo far valere il proprio valore contro la Sampdoria anche osservando i numeri del match, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 56%. In fase offensiva chiara superiorità dei Red Devils a fronte del 13 a 3 nei tiri totali di cui 7 a 2 nello specchio della porta conquistando pure 5 calci d'angolo contro 3 dei blucerchiati mentre, in fase difensiva, Puggioni e Tozzo si sono distinti con 5 parate contro l'unico intervento del duo De Gea-J.Pereira.

Sotto l'aspetto disciplinare, i doriani, pur ricevendo un'ammonizione da parte dell'arbitro irlandese Doyle ai danni di Torreira al 73', sono stati meno fallosi visto il 7 a 20 nel computo degli interventi irregolari.

LE DICHIARAZIONI - Dopo il fischio finale il neo acquisto Nemanja Matic, appena arrivato dal Chelsea ma seguito a lungo dalla Juventus sul calciomercato per potenziare la mediana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social del Manchester United spiegando: "Sì è stato bello giocare davanti ai nostri tifosi, penso che lo stadio ne fosse pieno e questo è stato speciale per me e sono felice di far il mio debutto con un club così grande come il Manchester United. Come mi sento? Sì è strano perchè la squadra ha già giocato ed ha avuto una buona pre-season, per me è strano perchè sapete che a Londra mi allenavo da solo ma io provo a dare il meglio di me, controllare la gara al meglio, dare equilibrio e penso che come prima partita sia stata buona per me e passo dopo passo penso di poter fare di meglio in meglio e spero che aiuterà la squadra a raggiungere qualcosa in questa stagione."

