Zenit San Pietroburgo Yehuda/ Info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

DIRETTA ZENIT SAN PIETROBURGO YEHUDA: INFO STREAMING VIDEO, PROBABILI FORMAZIONI – Zenit San Pietroburgo Yehuda è in programma oggi alle 19.00 e valida come ritorno del terzo turno preliminare di Europa League. La sfida di oggi si annuncia senza storia, ma che sicuramente sarà interessante: la qualità dei russi è comunque alta e servirà chiudere i giochi sin dai primi minuti. Il 2-0 della sfida d'andata premia i padroni di casa, ma al Krestovsky Stadium bisognerà andare subito in goal, anche perché dietro a una partita semplice come questa, potrebbe rivelarsi un vero e proprio inganno: solo in non sottovalutando nessuno, la squadra di Mancini potrà andare avanti in Europa League e trovare la qualificazione alla fase successiva.

I padroni di casa schiereranno un probabile 4-5-1, che in fase offensiva potrebbe diventare un 4-2-3-1. In porta confermato Lunev, con Neto e Ivanovic che andranno in difesa. Criscito e Anyukov dovrebbero posizionarsi sugli esterni. Garcia e Poloz saranno invece i laterali alti, con Erokhin, Kokorin e Zhirkov a completare il reparto offensivo. Giuliano sarà invece la punta titolare, anche su Driussi potrebbe partire dal primo minuto. Dubbio anche per Paredes: l'ex centrocampista della Roma è entrato a gara in corso durante il match precedente, mentre adesso potrebbe partire dal primo minuto.

Visto il 2-0 dell'andata potrebbe essere una soluzione percorribile. Quasi fatta anche la probabile formazione per gli israeliani dello Yehuda: Zubas verrà confermato in porta, mentre la difesa sarà a cinque. I tre centrali saranno Ben Ari, Habashi e Azuz. Turgeman e Kandil saranno invece i due esterni di difesa, che si alzeranno in caso si pressing. Tchibota e Buzaglo andranno a centrocampo e anche loro avranno la doppia funzione sia in fase di ripartenza che di interdizione. Gordana e Finish dirigeranno le operazioni a centrocampo, per poter innescare l'unica punta, Valskis. Il lituano dovrà sobbarcarsi tutto il peso dell'attacco e cercare di ribaltare di conseguenza il risultato.

Sembra essere una sfida scontata, ma non lo sarà di certo: lo Zenit San Pietroburgo cercherà di fare di tutto pur di evitare un ribaltone: il risultato è dalla sua parte, ma sicuramente lo Yehuda farà di tutto pur di tentare un'impresa storica. La qualità e l'esperienza nelle coppe europee giocano tutte a favore dei russi, ma ovviamente la squadra israeliana proverà a fare di tutto pur di passare. Vedremo comunque un match bloccato, con gli ospiti chiusi nella loro metà campo e pronti a ripartire. I russi dovranno evitare di spingersi troppo in attacco e rischiare il contropiede: solo in questo modo ci potrà essere un equilibrio difficile da spezzare. Inoltre bisognerà fare attenzione a non subire goal: i padroni di casa, per poter evitare problemi, dovranno cercare di segnare nei primi minuti e archiviare la pratica.

Il pronostico della vigilia comunque finora arride allo Zenit San Pietroburgo: il portale di scommesse sportive bet 365 ha concesso ai russi nell’1x2 la valutazione di 1.13, contro il 17.00 dato allo Yehuda con il pareggio poi fissato a 8.50. Va ricordato che la sfida tra Zenit San Pietroburgo e Yehuda non verrà trasmessa in diretta tv nel nostro paese: non sono state fornite anche info utili su una eventuale diretta streaming video: consigliamo pertanto di consultare il sito ufficiale www.uefa.com per rimanere aggiornati sull’andamento del match e il risultato live.

