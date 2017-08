Arzachena Viterbese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Arzachena Viterbese, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Arzachena Viterbese, che verrà diretta dall'arbitro Andrea Colombo, va in scena alle ore 20:30 di mercoledì 30 agosto: siamo in Coppa Italia Serie C 2017-2018 e questa partita rappresenta la seconda giornata del girone F. L'Arzachena è partito con il piede sbagliato nella competizione, perdendo sul campo dell'Olbia per 2-1, collezionando così la prima sconfitta nella fase a gironi. La Viterbese è invece al suo esordio e si augura di portare a casa da subito i tre punti, anche se non sarà affatto semplice contro la formazione sarda. Infatti, nella prima giornata di Serie C, girone A, l'Arzachena a sorpresa ha trionfato 3-2 in trasferta contro l'Arezzo. Una vittoria inaspettata, che riempie d'orgoglio la tifoseria della squadra sarda. Un autentico miracolo per tanti addetti ai lavori, che credevano alla vigilia dell'incontro ad un facile successo dei padroni di casa. Bene anche la Viterbese, che ha rispettato i pronostici battendo in casa il non irresistibile Prato. Il risultato finale dice 3-1 a favore della formazione laziale, il miglior modo per iniziare una stagione da protagonista, ancora più rispetto alla passata stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Arzachena Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv ma, come tutte le partite della stagione di Serie C, sarà disponibile sul portale Sportube.tv che, accessibile pagando una quota per l'abbonamento, propone la diretta streaming video delle sfide di campionato e Coppa Italia a tutti gli appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA

Si è conclusa in trionfo la campagna di Arezzo per l'Arzachena di mister Giorico. Nel primo tempo, i suoi ragazzi si sono portati due volte in vantaggio, grazie ai gol di Sbardella e Sanna. Prima mezz'ora di gioco perfetta per i sardi, che al 39' subivano però il gol del momentaneo 2-1 con Rinaldi. A metà ripresa però ci pensava Lisai a replicare al gol dei padroni di casa, portando il risultato sul 3-1. L'Arezzo è frastornato e riesce ad accorciare le distanze soltanto a 5 minuti dal termine, con D'Ursi, quando ormai è troppo tardi per pensare a pareggiare la partita. Mister Giorico ha schierato i suoi ragazzi con il 4-3-1-2. In porta Ruzittu. In difesa Peana, Sbardella, Piroli e Arbeloda. A centrocampo Bonacquisti, Nuvoli e Casini. Dietro le due punte Lisai, con il tandem offensivo composto da Curcio e Sanna. Tra i giocatori migliori dell'Arzachena segnaliamo bomber Sanna ed il centrocampista offensivo Lisai. Nella rosa di Giorico riflettori accesi anche sul 19 enne Taufer, fino a qualche anno fa uno dei migliori prospetti delle giovanili dell'Inter insieme a Federico Bonazzoli.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE

Un 3-1 casalingo che non ammette repliche. Così la Viterbese ha esordito, come meglio non poteva, in campionato contro il Prato. Un risultato che fa morale e dà la giusta carica per il proseguo del mese di settembre, quando la squadra laziale sarà attesa da partite importanti, che inizieranno a pesare il reale valore della rosa allenata dall'ex capitano dell'Udinese Valerio Bertotto. I gol della sfida contro il Prato sono stati messi a segno da Tortori (doppietta tra il 15 e 20' minuto del primo tempo) e Vandeputte nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Bertotto ha schierato la sua formazione con il 4-3-3. In porta Iannarilli. In difesa spazio alla linea a 4 composta da Peverelli, Celiento, Sini e Varutti. A centrocampo, regista basso Baldassin, con Cenciarelli e Musacci più avanzati a metà campo. In attacco, al fianco della punta centrale Jefferson, gli esterni offensivi Vandeputte e Tortori. Tra gli uomini migliori in rosa segnaliamo l'attaccante Jefferson, gli esterni Tortori e Vandeputte, grandi protagonisti nell'incontro di ieri, l'esperto Sforzini, il centrocampista Cenciarelli ed il difensore centrale Sini. In campionato, domenica prossima, la Viterbese affronterà ancora l'Arzachena, sempre in Sardegna, con il fischio d'inizio previsto alle ore 16.30.

