Berardi al Napoli / Calciomercato live: l’esterno d’attacco prenotato per il 2018

Il Napoli continua a proiettarsi al futuro. Dopo aver di fatto bloccato l’estremo difensore della nazionale argentina, Geronimo Rulli, punta ora ad un altro colpo importante, quello firmato Domenico Berardi. Stando alle indiscrezioni circolanti in queste ore, pare che la dirigenza partenopea sia pronta a chiedere una sorta di prelazione d’acquisto al Sassuolo, per appunto il calciatore della nazionale italiana under-21. La situazione è molto semplice e chiara: gli emiliani vogliono Duvan Zapata e il Napoli sarebbe disposto a cedere il giocatore ai neroverdi, ottenendo appunto una corsia preferenziale in vista dell’estate del 2018, nel caso in cui alla fine si decidesse di cedere Berardi. Impossibile chiudere la trattativa nei prossimi giorni, sia per mancanza di tempi tecnici sia perché il ragazzo ha da poco rinnovato il proprio contratto col Sassuolo, ma fra un anno tutto potrebbe succedere e il Napoli vuole portarsi avanti rispetto alla concorrenza.

SARA’ LA STAGIONE DEL RISCATTO?

Stamattina si terrà un incontro proprio fra la dirigenza del club campano e quella del Sassuolo, di cui si parlerà di Zapata nonché del futuro di Berardi. Del resto il Napoli ha in rosa due giocatori come Dries Mertens e José Callejon, entrambi classe 1987, 30 anni già compiuti, e al termine della prossima stagione ne avranno 31. Difficile sperare che i due mantengano questi ritmi indiavolati e di conseguenza il management azzurro si sta già guardando attorno. La speranza ovviamente è che la stagione 2017-2018 sia quella del definitivo salto di qualità per Berardi. Il ragazzo si è un po’ perso per strada nelle ultime due annate, e dopo l’exploit del biennio 2013-2015 con 31 gol e 17 assist, negli ultimi 24 mesi ha chiuso con appena 12 marcature e 16 passaggi vincenti, due stagioni condizionate in particolare dagli infortuni.

