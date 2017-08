Classifica Vuelta 2017/ La maglia rossa sempre a Froome: Trentin leader a punti (11^ tappa oggi)

Chris Froome (LaPresse)

Anche alla vigilia della 11^ tappa della Vuelta 2017 il leader della classifica generale, che si presenta oggi al via di Lorca con l’iconica maglia rossa sulle spalle è Chris Froome: il britannico pare davvero infallibile in questa edizione del giro di Spanala, ma dovrà fare attenzione all’arrivo in salita in programma oggi. La frazione prevista infatti appare davvero impegnativa specialmente nel finale con due Gran Premi della Montagna di prima categoria, di cui l’ultimo particolarmente extra categoria all’Observatorio Asronomico de Calar Alto. Qui infatti molti uomini classifica non ultimi i nostri Fabio Aru e Vincenzo Nibali potrebbero recuperare secondi preziosi, anche se salvo sorprese appare diffide che sia uno degli azzurri a strappare l’iconica maglia rossa dalle spalle del keniota bianco.

FROOME SEMPRE LEADER

Facendo il punto dettagliato sulla classifica generale della Vuelta 2017 vediamo infatti che il vantaggio di Chris Froome in testa sugli italiani rimane consistente: alle spalle del capitano del Team Sky però or sono in due a stargli alle calcagna. Esteban Chaves e ora anche Nicolas Roche infatti registrano un ritardo dalla testa della graduatoria di appena 36 secondi: dietro di loro invece è consistente e fissato a 1 e 17” il gap dello squalo siciliano, con Tejay Van Garderen sempre quinto a 1’ e 27”. Posizioni e distacchi pressoché invariati nel resto della top ten della classifica generale: alla sesta piazza rimane lo spagnolo David De La Cruz Melgarejo a un minuto e trenta secondi, con Aru sempre settimo a +1’33”,mentre a seguire troviamo Woods, Adam Yates e Zakarin. Facendo il punto sugli italiani ricordiamo anche il 32^ piazzamento di Domenico Pozzovivo e il 36^ di Gianni Moscon.

TRENTIN IN TESTA A PUNTI

Procedendo con le altre graduatorie della Vuelta 2017 ricordiamo con particolare orgoglio che è ancora Matteo Trentin a vestire oggi nella 11^ tappa la maglia verde da leader a punti: ora però l’alfiere della Quick Step non la riceve in prestito da Froome, ma registra a bilancio 78 punti e un vantaggio di 23 lunghezze rispetto al britannico secondo. Terzo posto invece per Poljanski a 44 punti e seguito a una sola distanza da Mohoric fermo a 43 punti e con Rojas a chiudere la top five. Sarà poi un altro italiano a partite oggi con una maglia da leader e parliamo ancora di Davide Villella in testa nella graduatoria riservata agli scalatori dove il ciclista della Cannondale rimane primo con 38 punti benché abbia mancato l’appuntamento con i due Gpm previsti nella frazione di ieri. Dietro all’italiano ecco De Gendt e Froome, rispettivamente secondo e terzo con 17 e 15 punti a bilancio.

LA CLASSIFICA

1. Froome (Gbr, Sky) 40h 12' 44''

2. Chaves (Col, Orica-Scott) a 36"

3. Roche (Irl, Bmc) a 36"

4. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 1'17"

5. Van Garderen (Usa, Bmc) a 1'27"

6. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 1'30"

7. F Aru (ita, Astana) a 1'33"

8. Woods (Can, Cannondale-Drapac) a 1'52"

9. A. Yates (Gbr, Orica Scott) a 1'55"

10. Zakarin (Rus, Katusha-Alpecin) a 2'15"

