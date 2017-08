Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 11^ tappa: vincitore, percorso (Lorca-Calar Alto, oggi)

Diretta Vuelta: Vincenzo Nibali (LaPresse)

La Vuelta 2017 oggi nella undicesima tappa Lorca-Observatorio Astronomico de Calar Alto di 187,5 km ci proporrà un’importante frazione di alta montagna, con due Gran Premi di prima categoria nel finale e arrivo in salita: saranno ascese tra l’altro più lunghe di quelle affrontate finora, dunque si comincerà a vedere chi va davvero più forte in salita fra tutti i principali protagonista di questa Vuelta grandi firme. La partenza di questa tappa sarà alle ore 12.30 da Lorca, mentre l’arrivo è atteso presso l’osservatorio astronomico di Calar Alto indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00, per una tappa che prenderà dunque il via dalla Comunità autonoma di Murcia per poi concludersi in Andalusia.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa undicesima tappa Lorca-Observatorio Astronomico de Calar Alto, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Come abbiamo già accennato, il percorso di questa undicesima tappa della Vuelta 2017 sarà uno dei più interessanti dell’intero tracciato di questa edizione. La prima parte del percorso sarà abbastanza facile, con alcuni saliscendi ma nulla di particolarmente significativo, dunque evidenziamo solamente lo sprint intermedio di giornata, che oggi sarà collocato in località Sorbas, al km 103,4. Il gioco si farà duro dopo circa 140 km, quando si approccerà il primo dei due Gpm di prima categoria che caratterizzeranno il finale della frazione odierna. Si tratterà dell’Alto de Velefique, una salita che misura ben 13,2 km con pendenza media molto significativa (8,6%). Finora la Vuelta ci aveva proposto salite spesso anche molto dure, ma sempre brevi: stavolta si cambia registro e si sale davvero in alta montagna. Il Gpm sarà al km 157,2, a seguire la discesa e poi immediatamente si tornerà a salire per l’ascesa finale, quella verso l’arrivo all’Observatorio Astronómico de Calar Alto: in questo caso la salita sarà di 15,5 km con pendenza media del 5,9%. Il dato percentuale stavolta è meno indicativo, perché la prima parte sarà molto dura (fino al 12% nel tratto iniziale) per poi addolcirsi nella seconda parte, dove non mancheranno tratti in falsopiano o brevi discese alternati a tratti dove invece si tornerà a salire, con pendenze comunque anche cattive nei momenti più impegnativi (fino al 10%). Sarà dunque una giornata da vivere con grandissima attenzione.

