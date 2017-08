Infortunio Khedira/ Problema al ginocchio per il centrocampista della Juventus

Sami Khedira, centrocampista Juventus - LaPresse

Nuovo infortunio in casa Juventus. Si è infatti fermato Sami Khedira, centrocampista della nazionale tedesca, attualmente proprio con la Germania in vista delle sfide in programma nei prossimi giorni. Come fa sapere la stessa selezione teutonica, il calciatore non era presente alla seduta di allenamento odierno e il motivo sarebbe da riscontrare in un infortunio al ginocchio. Nelle prossime ore l’ex calciatore del Real Madrid si sottoporrà ad ulteriori controlli che stabiliranno l’entità dell’infortunio e l’eventuale durata dei tempi di recupero. Khedira doveva giocare le sfide della Germania contro la Repubblica Ceca, il prossimo 1 settembre, e contro la Norvegia il 4, valevoli entrambe per le qualificazioni ai Mondiali russi del 2018, ma sarà appunto costretto a dare forfeit e non sarà nemmeno presente alla conferenza stampa di presentazione dei due match.

JUVENTUS PREOCCUPATA

Fiato sospeso in casa Juventus che ovviamente sperano che si tratti di un infortunio di poco conto. Del resto fra le fila dei campioni d’Italia in carica si è recentemente infortunato Claudio Marchisio, che ne avrà per circa un mese per un problema al ginocchio operato, e perdere a lungo anche Khedira significherebbe una vera e propria tegola. In rosa rimangono attualmente Miralem Pjanic, il nuovo arrivato Blaise Matuidi, il gioiello Bentancur e Sturaro, senza contare Asamaoh che sembra destinato a fare le valigie. Non è da escludere che la Vecchia Signora possa decidere di intervenire sul mercato per tamponare la falla con una soluzione di emergenza. Non va infine dimenticato il noto interesse juventino nei confronti di Strootman: che l’infortunio di Khedira sia la scusa per affondare il colpo?

