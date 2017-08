Italia Turchia/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Europei volley 2017)

Diretta Italia Turchia (LaPresse)

Italia Turchia è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 30 agosto alle ore 17.30 a Spodek di Katowice, valida quale play off per accedere ai quarti di finale dei europei in corso in Polonia. I ragazzi di Blengini terminata la fase a gironi con qualche affanno torna quindi protagonista in terra polacca per contendersi un posto nel tabellone finale dove, è già noto dalla giornata di ieri) dovrebbe incontrare la prima classificata del gruppo D ovvero la sorpresa Belgio, che ha terminato la prima fase da prima e imbattuta con 7 punti davanti a Francia, Turchia e Olanda. Un tabellone quindi ancora una volta più impegnativo di quanto le apparenze potrebbero consegnarci: saranno in grado di gli azzurri di darci ancora soddisfazioni dopo le belle vittorie conseguite contro Slovacchia e Repubblica ceca?

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Come per tutti gli appuntamenti precedenti degli europei di volley 2017 in corso in Polonia sarà la tv di stato a offrire ampia copertura anche del match tra Italia e Turchia, primo play off, il cui fischio d’inizio è atteso per le ore 17.30. Appuntamento questa volta su Raisport + al numero 57 del telecomandò per la diretta tv con diretta streaming video invece confermata sul portale raiplay.it. Consigliamo inoltre di collegarsi al portale della federazione europea all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live e tabellino della sfida.

IL TABELLONE AZZURRO

Di certo per la nazionale italiana è stata importantissima la vittoria per 3-0 contro la squadra ceca, giunta nella serata di due giorni fa al termine di una gara davvero molto lunga e difficoltosa ma dove gli azzurri sono stati in grado di contendersi con molta pazienza e freddezza punto su punto contro una formazione tutt’altro semplice da affrontare. Il 3-0 messo a tabella, unito al 3-0 nella seconda sfida dl girone di fatto ha permesso agli azzurri di compensare tre set concessi alla Germania (testa di serie) nella sfida di esordio: con 7 punti a bilancio (gli stessi del Belgio, che ha avuto accesso ai quarti per il girone D lo stesso della Turchia) e una differenza set di 8:3 ha portato la formazione di Blengini a un buon secondo posto, e quindi ad affrontare la terza e non la seconda classificata del girone D e quindi a vedere in campo questa sera la squadra turca e non la temibile Francia (vincitrice della World League 2017). Un tabellone impegnativo quindi ma che tutto sommato appare fortunato per l’Italia che comincia già a guardare al Belgio con una punta di preoccupazione: i pronostici della viglia sono in parte saltati in un po’ tutti i gruppi e l’imprevisto sta davvero animano questa edizione degli Europei 2017.

© Riproduzione Riservata.