Kristyna Schickova/ Chi è? La sorella di Patrick Schick che fa impazzire i tifosi della Roma

Schick è della Roma (foto LaPresse)

TUTTI PAZZI PER KRISTYNA SCHIKOVA

I tifosi della Roma sono in fermento non solo per l’arrivo della nuova punta ceka, Patrick Schick, ma anche della sorella Kristyna Schikova, salita alla ribalta delle cronache già mentre Schick giocava con la maglia della Sampdoria. Modella con un seguitissimo profilo Instagram, con la sua bellezza Kristyna ha già saputo rubare a più riprese la scena al fratello, ritrovandosi spesso in copertina nei giornali sportivi e protagonista di gossip calcistico, con le sue foto che sono state tra le più cliccate in assoluto dagli appassionati di calcio sui social network. E una città come Roma è sicuramente l’ideale per una modella in cerca di celebrità. Per Krisryna Schikova l’accoglienza sarà dunque calorosa, ma già all’arrivo a Fiumicino, al di là delle divagazioni, a Patrick Schick i tifosi giallorossi hanno chiesto gol e spettacolo. Vedremo cosa accadrà, in attesa della presentazione ufficiale del calciatore ceko ed anche delle attese visite mediche, che dovranno spazzare via le ansie dei controlli svolti con la Juventus.

L'ACQUISTO PIU' COSTOSO DELLA STORIA DELLA ROMA

La Roma calcistica giallorossa è in fermento per l’arrivo dell’acquisto più costoso della storia dell’AS Roma. Stiamo parlando di Patrick Schick, che se tutti i bonus dovessero andare a buon fine, potrebbe arrivare a costare al sodalizio capitolino 40 milioni di euro, più di Gabriel Batistuta pagato all’epoca, nel 2001, 35. Soldi versati nelle casse della Sampdoria di Ferrero, col presidente blucerchiato che come suo solito ha salutato il suo calciatore con uno show, definendolo “più forte di Beckenbauer” (pur essendo Schick un attaccante e il tedesco un difensore) e definendolo “romano e romanista” nonostante la sua nazionalità ceka. Di sicuro le prodezze di Schick nella scorsa stagione hanno illuminato Marassi e ora Eusebio Di Francesco spera possano aiutarlo a risollevare uno Stadio Olimpico in cui domenica scorsa la Roma è stata costretta a incassare già la prima sconfitta, in casa contro l’Inter del grande ex Luciano Spalletti, che si è preso una dolce vendetta.

I DUBBI TATTICI SUL CEKO

L’estate di Schick è stata incredibilmente turbolenta. Il talento ceko ha chiuso la stagione con gol di pregevole fattura e l’esperienza dell’Europeo Under 21 con la maglia della Repubblica Ceca, che l’hanno portato nel mirino della Juventus che, dopo aver chiuso il suo acquisto, ha operato una clamorosa marcia indietro a causa di non meglio specificati problemi cardiaci che hanno negato a Schick l’idoneità sportiva. Idoneità che il ceko ha riottenuto nelle successive visite mediche con la Sampdoria, tanto che si è scatenata una nuova asta su di lui sul calciomercato, con il forte interesse dell’Inter e del Napoli. Ma a spuntarla è stata la Roma, da subito la squadra capace di fare l’offerta più alta alla Sampdoria, ma che non ha incassato subito il gradimento del giocatore a causa di dubbi tattici che in verità ancora permangono: Schick è una punta centrale o può giocare comunque a ridosso del centravanti, invece a Roma sarà probabilmente utilizzato come esterno.





