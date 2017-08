L’ARBITRO COLLASSA, PARTITA SOSPESA/ Il direttore di gara crolla in campo sopraffatto dal caldo

Malore per l'arbitro - La Presse

La gara Borgoriggo-Vigontina San Paolo è stata sospesa per il malore dell'arbitro Riccardo Piovesan. Dalle tribune però non subito si è capito che potesse essere sopraggiunta una situazione pericolosa. Nel primo tempo infatti l'arbitro non aveva accusato nessun tipo di sintomo, correndo normalmente e gestendo bene la partita in questione. Pare poi, come riporta Tribuna Treviso, che l'arbitro sia stato invitato più volte dalle panchine a bere per la giornata particolarmente calda, ma che abbia preferito non fermarsi mai. E' così che il pubblico nell'intervallo è stato avvisato di quanto accaduto e ha aspettato la decisione finale e cioè quella della inevitabile sospensione. La partita sarà recuperata oggi alle ore 18.00 e staremo a vedere quale sarà in quel caso il direttore di gara che arbitrerà la partita con Riccardo Piovesan che probabilmente osserverà un periodo di pausa per riprendersi del tutto dall'accaduto.

Ha finito il primo tempo Riccardo Piovesan poi si è sentito male e ha costretto a sospendere la gara Borgoricco-Vigontina San Paolo valida per la Coppa Italia dilettanti. L'arbitro non è riuscito a tornare in campo per quello che sembra essere probabilmente un colpo di caldo. Sono stati lunghi quaranta minuti di attesa per decidere se proseguire la gara con l'arbitro che è andato ko per le troppo alte temperature. Subito sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa che erano presenti preventivamente con un'ambulanza. Il ragazzo è stato trovato con la pressione arteriosa davvero molto bassa e il viso pallido. E' stato quindi fatto sdraiare sulla barella dove è stato immediatamente reidratato e sottoposto alle cure del caso. Il ragazzo, 23 anni, per fortuna non ha mai perso conoscenza e dopo una decina di minuti ha ripreso colorito e anche le forze prima perse anche se è rimasto disteso e sotto attenta osservazione. Piovesan poi è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pietro Cosma di Camposampiero.

