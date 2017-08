Munir al Torino? / Calciomercato live: c’è un’offerta da 16 milioni di euro

Munir El Haddadi, in prestito al Valencia - Instagram

Alla fine Munir potrebbe sbarcare davvero in Italia. Nelle scorse settimane diverse società sono state accostate al talento del Barcellona, in particolare la Roma, ma ora sembrerebbe essere il Torino la squadra con maggiori chance di portare a termine la trattativa. Dopo aver tentato, invano, di acquistare Niang dal Milan, in Piemonte avrebbero deciso di cambiare obiettivo, puntando appunto sul 21enne esterno dei blaugrana. L’operazione è fattibile ma non è delle più semplici, e il motivo è ovviamente di natura economica. La squadra catalana vorrebbe ottenere una ventina di milioni di euro in cambio del cartellino di Munir, ma il Toro punta al ribasso e nelle scorse ore avrebbe messo sul piatto 16 milioni di euro con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, più una percentuale in favore del Barcellona su un’eventuale futura rivendita. Già presentata inoltre una proposta al giocatore, che dovrebbe essere leggermente superiore al milione e mezzo percepito attualmente.

C’E’ LA CONCORRENZA DELLA SAMPDORIA

Attenzione però alla concorrenza, visto che pare che Munir piaccia molto anche alla Sampdoria, che ha incassato liquidità importante dopo la cessione di Schick, Muriel e Skriniar, e che punta quindi a puntellare subito l’attacco. Da tenere d'occhio anche la concorrenza estera, in particolare quella delle spagnole Siviglia e Getafe. Munir, 22 anni da compiere il prossimo uno settembre, fra pochissimi giorni, ha giocato la scorsa stagione in prestito presso il Valencia, scendendo in campo in 34 partite e segnando sei reti. E’ il classico esterno di destra spagnolo tutta tecnica e qualità, ma all’occorrenza può essere schierato anche sulla fascia sinistra ed eventualmente come punta centrale. Munir è al Barcellona fin dalla tenera età, essendo alla Masia (la cantera blaugrana), da ben 5 anni e precisamente dall’estate del 2012, quando non aveva ancora compiuto 17 anni.

